'Suprug me ostavio nakon 10 godina braka, ali ne mogu prestati imati seks s njim'

– Otkada me muž ostavio, neprestano pristajem na seks s njim jer mi jako nedostaje. Ali ne samo da nisam našla željeni kraj, nego se zapravo osjećam još gore, poput prostitutke. Bili smo u braku deset godina i nadala sam se da ćemo zasnovati obitelj. Onda mi je prije osam mjeseci rekao da želi ponovno biti samac. Bila sam shrvana i tjednima sam plakala – napisala je jedna žena za The Sun.

Baš kad se počela osjećati bolje, nazvao ju je da joj kaže da mu nedostaje. Rekao je da želi razgovarati i pozvao je na piće. Kad ga je ugledala, svi su joj se osjećaji vratili. Razgovarali su o starim vremenima uz bocu vina i otišli u krevet. Rekao je da će im ovo pomoći da se oproste.

– Seks je bio najbolji koji smo ikada imali jer je bio tako intenzivan i dio mene je mislio da će se on nakon toga predomisliti i tražiti da ponovno budemo zajedno. Ali nije. A nakon što je otišao, osjećala sam se prazno i ​​samo. Sljedeći put kad je nazvao, opet smo imali seks, jer nisam mogla odoljeti. To se događa već mjesecima i shvatila sam da njegove riječi ne znače ništa. Ne nedostajem mu, samo me koristi kada mu je dosadno ili je usamljen. Sada se pitam je li me ikada volio. Osjećam da idem unatrag, a ne naprijed. Stalno mi slama srce iznova i iznova – nastavila je.

– Osjećaji ljubavi i privlačnosti ne nestaju preko noći. A seks s bivšim može se činiti i uzbudljivim i poznatim. Međutim, budući da vaš bivši zna da ga još uvijek volite i da ga želite natrag, on to iskorištava. Dopuštate mu da to učini. To je zato što ljubav doista može biti kao droga. Najbolji način da ga prebolite i preuzmete kontrolu natrag je da se zaustavite. Blokirajte ga i jasno mu dajte do znanja da se to ne može ponoviti jer uništava vašu samovrijednost i sprječava vas da idete naprijed. Recite sebi i njemu da zaslužujete puno bolje od ovoga – odgovorila joj je Deidre.

