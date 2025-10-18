Liječnici su tvrdili da pati od refluksa kiseline, a onda je dobio zastrašujuću dijagnozu

Kada je Zack Van Aarde (41) početkom 2024. počeo osjećati žgaravicu i probavne smetnje, liječnici su njegove tegobe jednostavno pripisali refluksu kiseline. Na pregledu kod liječnika opće prakse dobio je uobičajenu terapiju – lijekove za ublažavanje refluksa, stanja u kojem se želučana kiselina vraća u jednjak, uzrokujući neugodan osjećaj pečenja. No, ono što se u početku činilo bezazlenim, ubrzo je poprimilo mnogo gori oblik, prenosi UNILAD.

U srpnju 2025., nekoliko mjeseci nakon prvih simptoma, Zack se srušio na stepenicama i počeo povraćati krv. Njegovu suprugu Jess probudila je buka i odmah je pozvala hitnu pomoć. “Probudila sam se u pet ujutro i čula teško disanje, a zatim pad. Istrčala sam iz sobe i vidjela Zacka kako leži na podu, povraća krv. Nismo htjeli uplašiti djecu, pa smo ga brzo unijeli u sobu i pozvali hitnu pomoć”, prisjeća se Jess, “Izgubio je toliko krvi da se jedva mogao uspraviti”.

Zack je hitno prevezen u bolnicu Derriford u Plymouthu, gdje su liječnici u početku sumnjali na čir na želucu. No, endoskopija – pregled kamerom kroz grlo – otkrila je nešto daleko ozbiljnije: rak jednjaka u četvrtom stadiju. Zack, inače voditelj računa u tvrtki za kibernetičku sigurnost, kaže da ga je dijagnoza potpuno zatekla: “Bio je to ogroman šok. Kao mladi otac uvijek sam pazio na zdravlje, bio aktivan, trenirao. Sad činimo sve što možemo da mi pružimo najbolju šansu za borbu”.

Nakon dijagnoze započeo je kemoterapiju, koju prima svaka dva tjedna, uz redovite preglede i krvne testove kako bi se pratilo smanjuje li se tumor od 6 cm i postoji li mogućnost operacije. Kako Zack trenutno ne može raditi, on i njegova supruga pokrenuli su GoFundMe kampanju za pomoć obitelji i financiranje dodatnih terapija koje nisu dostupne u okviru NHS-a. Zack aktivno sudjeluje u prikupljanju sredstava – obećao je pretrčati jednu milju za svakih 10 funti donacija.

“Kemoterapija ubija sve stanice – dobre i loše”, objašnjava Zack, “Zato istražujemo načine kako pomoći tijelu da se brže oporavi”. Pritom koristi hiperbaričnu terapiju kisikom, intravenske infuzije vitamina C i terapiju crvenim svjetlom, koje, kaže, pomažu jačanju imuniteta i regeneraciji stanica. “Odlučan sam učiniti sve što mogu kako bih svojoj obitelji pružio najbolju šansu”, dodaje.