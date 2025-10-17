S 26 godina dijagnosticiran joj je rak debelog crijeva, a sada otkriva: 'Ovo su simptomi koje nisam na vrijeme prepoznala'

Dvadesetšestogodišnja Bronwyn, majka dvoje djece, podijelila je svoje iskustvo s dijagnozom raka debelog crijeva kako bi upozorila druge na simptome koje nikada ne treba ignorirati. Nakon što joj je bolest dijagnosticirana bez prethodnih zdravstvenih problema, odlučila je progovoriti o tome što ju je gotovo stajalo života.

Godišnje se u Hrvatskoj dijagnosticira više od 3500 novih slučajeva bolesti raka debelog crijeva, a posebno zabrinjava što više od 60 posto bolesnika umire svake godine od ove bolesti. Stručnjaci upozoravaju da se čak 54% slučajeva moglo spriječiti, dok je 28% izravno povezano s nedovoljnim unosom vlakana. Iako je rak crijeva tradicionalno povezan sa starijom populacijom, liječnici sve češće otkrivaju bolest kod mlađih odraslih osoba.

“Imala sam 26 godina kad su mi dijagnosticirali rak crijeva. To je tako mlada dob”, ispričala je Bronwyn u videu na TikToku, gdje redovito dokumentira svoje liječenje kemoterapijom, “Dijagnoza me potpuno šokirala jer sam bila zdrava, bez ikakve obiteljske povijesti bolesti”.

Dodala je kako bi možda ranije potražila pomoć da je znala koji su simptomi upozorenja: “Postoje znakovi na koje bih voljela da sam obratila više pažnje. Jer, vjerujte mi – nikad niste premladi da biste dobili rak crijeva.” Bronwyn je istaknula nekoliko ključnih znakova koje nikada ne treba ignorirati:

Krv u stolici ili tragovi krvi nakon pražnjenja crijeva (čak i u malim količinama)

Promjene u učestalosti pražnjenja crijeva – češće ili rjeđe nego inače

Dugotrajna nadutost i osjećaj nelagode u trbuhu

Kronični umor bez jasnog razloga

Promjena oblika stolice – tanka stolica može biti znak suženja crijeva

“Ako osjetite da nešto nije u redu, poslušajte svoje tijelo i otiđite liječniku”, upozorila je, “Ne čekajte. Bolje da vas proglase hipohondrom nego da bude prekasno.” Bronwyn posebno apelira na osobe starije od 50 godina da redovito rade preventivne testove koje nudi nacionalni zdravstveni sustav, čak i ako se osjećaju potpuno zdravo.

Prema podacima NHS-a, glavni simptomi raka crijeva uključuju promjene u navikama pražnjenja crijeva, krv u stolici, bol u trbuhu ili prisutnost kvržice u abdomenu. Iako ti simptomi ne moraju uvijek značiti rak, liječnici upozoravaju da je pravovremeni pregled ključan za uspješno liječenje.