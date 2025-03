Ovaj simptom Parkinsonove bolesti može se pojaviti godinama prije drhtanja ruku

Parkinsonova bolest utječe na središnji živčani sustav, osobito na područja mozga odgovorna za kontrolu pokreta. Rano prepoznavanje simptoma Parkinsonove bolesti ključno je za pravovremeno započinjanje liječenja, što može značajno usporiti napredovanje bolesti i poboljšati kvalitetu života oboljelih. S čak 40 prijavljenih simptoma, uključujući karakteristične tremore šaka i ruku, Parkinsonova bolest je neurološka bolest koja najbrže raste u svijetu, piše Express.

Nešto više od 1 posto oboljelih je mlađe od 50 godina. Osobe s Parkinsonovom bolešću nemaju dovoljno kemijskog dopamina u mozgu jer su neke od živčanih stanica koje ga proizvode prestale raditi. Tri glavna simptoma su drhtanje, usporenost pokreta i ukočenost mišića. No, postoje i manje poznati pokazatelji koji se mogu očitovati mnogo prije nego što se pojave uočljiviji problemi.

"Postoji više od 40 simptoma koji variraju od smrzavanja i ukočenosti do anksioznosti i problema sa spavanjem. To utječe na svakog pojedinca drugačije i nitko nije suočen sa svim istim simptomima. Mnogi nam ljudi govore da su godinama prije službene dijagnoze iskusili simptome povezane s Parkinsonovom bolešću, ali nikada nisu povezali te simptome", rekla je dr. Beckie Port, voditeljica istraživačkih komunikacija u Parkinson's UK.

Osim tri glavna znaka upozorenja, Nacionalna zdravstvena služba Ujedinjenog Kraljevstva (NHS) je objasnila da mnogi ljudi razviju anosmiju, gubitak osjeta mirisa, prije nego što se pojave bilo koji drugi simptomi. To se ponekad događa nekoliko godina prije nego što se razviju drugi simptomi. Parkinson's UK navodi da do 95 posto oboljelih doživi gubitak ili smanjenje osjeta mirisa do određenog stupnja. Iako je to donekle "skriveni" simptom, postaje uočljiv kada ljudi više ne osjećaju miris hrane, što može imati naknadne posljedice.

"Gubitak njuha može utjecati na ljude na različite načine. Naš osjet njuha pridonosi našoj sposobnosti okusa hrane, tako da oslabljeni osjet njuha može dovesti do gubitka ili povećanja tjelesne težine. Također može utjecati na vaše raspoloženje, odnose i opću kvalitetu života. Štoviše, gubitak njuha može predstavljati sigurnosne rizike jer, na primjer, ne možete osjetiti miris hrane koja gori. Taj simptom ne reagira na lijekove za Parkinsonovu bolest, pa je malo vjerojatno da će se poboljšati čak i uz liječenje", naveli su u dobrotvornoj organizaciji.

Ostali simptomi Parkinsonove bolesti uključuju depresiju i tjeskobu, probleme s ravnotežom koji mogu povećati šanse za pad, probleme sa spavanjem, odnosno nesanicu i probleme s pamćenjem. Svatko tko je zabrinut zbog mogućih simptoma Parkinsonove bolesti trebao bi se posavjetovati s liječnikom opće prakse koji ga može uputiti stručnjaku za detaljnije procjene.