Žene složne: Ovo je najgore pitanje koje nam možete postaviti u krevetu, uništava orgazam

Jedno od najčešće postavljanih pitanja u spavaćoj sobi pokazalo se i kao jedno od najgorih, upozoravaju žene. Stranica za seksualnu edukaciju OMGYES provela je istraživanje na 20.000 žena i otkrila da pitanja poput "Jesi li blizu?" ili "Hoćeš li uskoro svršiti?" mogu u trenutku zaustaviti put prema vrhuncu. Stručnjaci su takvu situaciju opisali kao "lose-lose", odnosno onu u kojoj nitko ne dobiva, jer pitanje, iako često postavljeno iz dobre namjere, gotovo uvijek postiže suprotan učinak i djeluje kao "ubojica orgazma".

Iako muškarci takvim pitanjem možda traže potvrdu da sve rade kako treba ili žele uskladiti vlastiti vrhunac, stručnjakinja za seks Annabelle Knight tvrdi da ono "unosi pritisak u pogrešnom trenutku". Umjesto da osobi dopusti da ostane uronjena u osjećaj povezanosti, prebacuje njezin fokus na izvedbu i tajming. "Kod mnogih žena uzbuđenje se gradi postupno i zahtijeva osjećaj sigurnosti i prostora, pa se pitanje 'jesi li blizu' može doživjeti kao požurivanje, a ne kao podrška u njihovom vlastitom ritmu", objasnila je Knight za Metro.

Čak i ako je potpuno nenamjerno, Knight smatra da se pitanje može protumačiti kao znak nestrpljenja. Jedna žena koja je sudjelovala u istraživanju to je slikovito opisala usporedbom s masažom. "Znate onaj osjećaj kad vas netko masira, u početku je lijepo, ali nakon nekog vremena počnete razmišljati 'jesu li mu se ruke umorile?', 'trebam li sada zahvaliti?'. I za to vrijeme zapravo ne osjećate užitak masaže", rekla je. "To se meni događa s orgazmom. Sve dok nisam imala partnera koji je bio toliko entuzijastičan oko pružanja zadovoljstva da sam znala da se ne umara ili ne želi da je gotovo." Takvo preispitivanje vlastite izvedbe umjesto prepuštanja osjećajima poznato je i kao "spektatorstvo".

Knight je dodala da bi orgazam trebao biti putovanje, a ne odredište. Zbog pritiska, neke žene mogu početi previše razmišljati, izgubiti zamah ili se osjećati dovoljno pritisnuto da se potpuno isključe. Prema takozvanom "Dual Control" modelu seksualnog odgovora, mozak ima i "gas" (uzbuđenje) i "kočnicu" (inhibicije), a pitanja o vremenu djeluju upravo kao snažna kočnica. "To čak može dovesti do lažiranja orgazma, jednostavno kako bi se taj pritisak smanjio", zaključila je Knight.

Fokus na iskustvu, a ne na cilju

Umjesto stvaranja pritiska, Knight savjetuje partnerima da se usredotoče na opuštanje žene, jer "kada postoji pritisak, tijelo može prijeći u napetije ili samosvjesnije stanje". Umjesto pitanja je li blizu, puno je bolje isprobati alternative usmjerene na proces, poput "Sviđa li ti se ovo?" ili "Želiš li da nastavim ovako?". Takav pristup održava tijek bez nametanja roka, što je u skladu s rastućim trendom koji potiče parove da intimnost odvoje od metrike izvedbe i fokusiraju se na senzualno iskustvo, a ne isključivo na orgazam kao konačni cilj.

Na to se nadovezuje i kolumnistica za veze Tracey Cox, koja ističe da "većina terapeuta vjeruje da pridajemo previše važnosti orgazmima". U svojoj kolumni za Daily Mail, Cox je navela da zabrinutost oko svršavanja stvara "bespotrebnu anksioznost", zbog čega "toliko parova nepotrebno brine". Ta anksioznost dodatno produbljuje takozvani "orgazamski jaz", statističku činjenicu koja pokazuje da žene u heteroseksualnim odnosima doživljavaju orgazam znatno rjeđe od muškaraca.

Cox je također podsjetila da na libido utječu i brojni drugi životni faktori. "Većina ljudi prihvaća da je želja najveća na početku veze i da opada što smo duže s nekim. Ali zaboravljaju na sve ostale faktore koji na nju utječu", rekla je. Očigledni prigušivači libida su stres, zdravstveni problemi, trudnoća, roditeljstvo i financijske brige. U osnovi, sve što negativno utječe na naše živote može smanjiti želju za seksom, jer većina ljudi treba biti sretna i zadovoljna sobom i partnerom kako bi bila raspoložena za intimu.