Ova skandinavska zemlja proglašena je najboljom za obitelji i odgoj djece: Istraživanje otkrilo zašto

Brojni ljudi svake godine napuštaju svoju domovinu u potrazi za boljim životom u inozemstvu. Mnogi su u potrazi za ljepšim vremenom, drugi traže drugačiji životni stil, a neki se nadaju pronaći sreću koju nisu uspjeli ostvariti kod kuće. Međutim, za one koji traže najbolje mjesto za odgoj svoje djece, preseljenje u Norvešku pokazalo se kao nepogrešiv izbor. Ova skandinavska zemlja proglašena je i najsretnijim mjestom za iseljenike, što potvrđuje njezin status idealne destinacije za novi početak.

Novo istraživanje tvrtke za selidbe Umzug-365 uzelo je u obzir različite čimbenike, uključujući stopu kriminala, dostupnost zdravstvene skrbi, kvalitetu obrazovanja i prosječne prihode, kako bi se odredilo najbolje mjesto za preseljenje obitelji. Analiza dvadeset različitih aspekata pokazala je da se Norveška nalazi na samom vrhu, s ukupnom ocjenom 71.73 od 100. Ovakvi rezultati nisu iznenađenje za one koji su upoznati s visokim životnim standardom koji Norveška nudi svojim stanovnicima, kombinirajući ekonomsku stabilnost s izvanrednim prirodnim ljepotama i snažnim osjećajem zajedništva.

Impresivnih 94.06 posto obitelji koje tamo žive izjavilo je da su sretne, što Norvešku stavlja čak 11 posto iznad europskog prosjeka, koji iznosi 84.76 posto. Osim osjećaja sreće, Norveška se može pohvaliti i izvanrednim zdravstvenim pokazateljima. Stopa smrtnosti majki u zemlji je nevjerojatnih 81 posto niža od europskog prosjeka od 6.88 i iznosi samo 1.31 na sto tisuća živorođene djece. Uz to, djeca su u Norveškoj uglavnom zdrava, sa stopom smrtnosti za mlađe od 15 godina od samo 0.31 posto, što roditeljima pruža dodatnu sigurnost.

Stanovnici Norveške također žive dugo, budući da je studija otkrila kako očekivani životni vijek iznosi 83.31 godinu, što je osjetno iznad europskog prosjeka od 80.5 godina. Norveška je više puta zauzimala visoka mjesta na ljestvicama sreće, a istraživanje koje je prošle godine objavio World Happiness Report svrstalo ju je na sedmo mjesto u svijetu. Ova dosljednost u visokim plasmanima potvrđuje da se ne radi o slučajnosti, već o sustavnom ulaganju u kvalitetu života svih građana.

Dominacija nordijskih zemalja

U najnovijem izvješću World Happiness Reporta, Finska je zauzela najviše mjesto s ukupnom ocjenom 67.79, a slijede je Danska na drugom, Island na trećem i Švedska na četvrtom mjestu. Time su nordijske zemlje potvrdile svoju dominaciju kao najpoželjnija mjesta za život. Ujedinjeno Kraljevstvo našlo se na 23. mjestu, dok su Sjedinjene Američke Države pale na svoju najnižu poziciju ikad, zauzevši 24. mjesto. Obje su zemlje rangirane iza Izraela, koji se našao na osmom mjestu, unatoč sukobima u regiji. Na dnu ljestvice, kao najnesretnija zemlja na svijetu, ponovno se našao Afganistan, a slijede ga Sijera Leone, Libanon, Malavi i Zimbabve. Hrvatska je zauzela tek 63. mjesto.

Što kažu autori istraživanja?

Glasnogovornik tvrtke Umzug-365 komentirao je rezultate: "Odgoj obitelji ovisi o velikom broju čimbenika koji se odnose na zdravlje, obrazovanje, dobrobit, prihode, kriminal i još mnogo toga. Zemlje poput Norveške, Finske i Švedske dosljedno se visoko rangiraju u svakoj od ovih kategorija, što ih ističe kao idealne lokacije za obiteljski život. Mnoge od najbolje rangiranih zemalja nalaze se u sjevernoj Europi, s pet od deset najboljih zemalja smještenih upravo ovdje."