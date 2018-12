Otkrila da ju vara pa iskoristila proslavu svog rođendana da ga ponizi

Proslava rođendana jedne 22- godišnje djevojke iz Texasa postala je hit na Twitteru.

Osim njenih prijatelja, na proslavi je bio, kako se i očekuje, i njen dečko. No ono što nitko nije očekivao jest da je Tiana Perea odlučila na svojoj proslavi razotkriti svog dečka pred svima. Ranije je otkrila kako on održava vezu s nekom drugom djevojkom te je čekala najbolji trenutak da završi odnos koji je s njim imala.

Na Twitteru je objavila video svoje proslave, ali i govora koji je uz zdravicu trebao biti samo zahvala okupljenima. S čašama u ruci, prijatelji su slušali Tianu koja je u jednom trenutku rekla kako je zahvalna što joj je njen dečko pokazao da zaslužuje bolje. I dok su svi u čudu gledali u nju, ona je nastavila razotkrivati svog dečka pred svima. Rekla je kako su svi znali da je htio imati seksualni odnos s drugom djevojkom, prisutnima je rekla i kako je fotografiju koju je poslao njoj poslao i toj drugoj i javno obznanila kako je njihova veza gotova.

Is this the right thing to do when your bf cheats on you? @s_umana pic.twitter.com/o5ubXv8X8R