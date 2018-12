4 načina da smirite svađu kada se uhvatite u koštac s partnerom

U svakoj vezi postoje razmirice i to je sasvim normlano. Gotovo da i nema veze u kojoj se partneri pokoji put ne porječkaju. Mnogima je to popriličan stres i oduzima mnogo energije, no postoje načini kako to ublažiti, odnosno, što prije dovesti odnos u "normalu".

Ohladite se

Kada ste u žaru emocija i ljutnje, vjerojatnije ćete izreći mnogo toga što vam u tom trenu pada na pamet, a zbog čega biste kasnije mogli požaliti. Dajte si vremena da se ohladite i razgovarajte "hladne glave". Tada ćete na situaciju gledati drugačije, lakše ćete iznositi argumente, a i naći kompromis.

Prihvatite situaciju

Jedna od najgorih stvari koju možete napraviti jest praviti se da se ništa nije dogodilo. Prihvatite situaciju i ispričajte se kada je potrebno. Nemojte se igrati mačke i miša, odnosno nadmudrivanja tko je u pravu, a tko je u krivu. Što prije prihvatite situaciju kakva je, prije ćete i pronaći rješenje i krenuti dalje.

Ispričajte se

Ovo je odlika emocionalno inteligentnih sosoba koje znaju prihvatiti realnu situaciju i priznati kada su u krivu. To pokazuje da vam je stalo i da ste svjesni svojih postupaka, ali i daje nadu da ćete u budućim, sličnim situacijama, vjerojatno drugačije reagirati. Ako smatrate da je isprika znak slabosti, varate se, To je odlika jakih osoba koje znaju prijeći preko svojih mana i postupaka i dalje krenuti "pametnije".

Eliminirajte okidače

Ako ste u vezi već neko vrijeme, onda znate koji su "okidači" za neku svađu. Razmislite o tome i pokušajte ih zatomiti, odnosno, nemojte forsirati nešto što znate da će samo dovesti do dubinskih i mučnih rasprava.

