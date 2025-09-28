Otišla je s proslave godišnjice kada je vidjela mužev poklon: 'Rekao je da sam nezahvalna'

Ponekad je teško točno pogoditi što naš partner želi, posebno kada želimo da poklon bude poseban i značajan. Ipak, trud i pažnja koje uložimo u odabir dara često znače više od same vrijednosti poklona jer pokazuju koliko cijenimo i volimo osobu kojoj darujemo. Godišnjice su namijenjene odavanju počasti ljubavi i predanosti, ali za jednu korisnicu Reddita, druga godišnjica braka postala je bolan podsjetnik na nejednak trud. U svojoj objavi, 31-godišnja supruga opisala je planiranja proslave godišnjice.

"Tjednima sam štedjela da mu kupim pametni sat koji je odavno gledao. Lijepo sam ga zamotala, skuhala mu omiljeno jelo i postavila svijeće", objasnila je. Što je žena dobila zauzvrat? Poklon karticu u iznosu od 100 dolara za njegovu omiljenu trgovinu igrama, piše New York Post. "Nasmijao se i rekao: 'Možemo je oboje koristiti, možeš me stalno gledati kako igram'. Na našu godišnjicu, moj 'poklon' je doslovno bio poklon za njega", napisala je. Nakon što je izrazila razočaranje, muž joj je rekao da je nezahvalna. Žena je zatim otišla i provela noć kod svoje sestre.

Mnogi korisnici Reddita bili su ljuti na njezinog muža i nisu štedjeli riječi. "To nije poklon. On si je kupio nešto i pokušava to predstaviti kao dar za tebe", "Poklon-bon nije pravi problem, nego poruka iza njega. Ako on godišnjice vidi kao 'što mi je zgodno' umjesto 'kako mogu pokazati da cijenim nas', to je veliko upozorenje", samo su neki od komentara. Neki komentatori čak su predlagali kako preokrenuti situaciju, nudeći ideje poput kupovine nečega za sebe koristeći poklon-bon ili doniranja bonova dječjoj bolnici.

"Samo otiđi u trgovinu s igračkama i poklon-bon daj nekom nasumičnom djetetu. Zaista mu uljepšaj dan. Ili, ako stvarno želiš isprovocirati muža, kupi plišane igračke i stavi ih na njegovu stranu kreveta. Svake će noći morati ukloniti igračke da bi išao na spavanje i podsjetiti se na svoje loše ponašanje. Svaki. Dan", predložila je jedna osoba. Žena je potvrdila da nije ostala praznih ruku. "Poklon-bon sam definitivno zadržala, nema šanse da ga ostavim", napisala je.

Diane Gottsman, stručnjakinja za nacionalni bonton u Teksaškoj protokolarnoj školi, izjavila jeda pravi problem nije bila cijena poklona, ​​već nedostatak razmišljanja. "Ova supruga uložila je veliki trud misleći na svog muža i čineći njihovu godišnjicu posebnom. Dao joj je poklon-karticu za nešto što je on želio i, bez puno obzira na to što bi ona htjela", objasnila je. Primijetila je da, iako je frustracija supruge bila opravdana, njezina odluka da ode usred proslave možda nije bila najbolji potez, a Gottsman je taj trenutak uokvirila kao potencijalnu prekretnicu za mladi brak.

"Oboje trebaju poraditi na svojim komunikacijskim vještinama i pokušati ozbiljno razgovarati o promišljenim gestama i očekivanjima. Brak je rješavanje problema, a ovo bi mogla biti dobra prilika za učenje. Šutnja i odlazak jednako su štetni, ako ne i gori, za vezu. U konačnici, ova objava prikazuje kako godišnjice mogu simbolizirati više od poklona. Komentatori kažu da se često radi o pažnji i priznanju. Neravnomjerna razmjena mogla bi čak signalizirati dublje neravnoteže u poštovanju i brizi", zaključila je