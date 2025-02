Ostala prikovana za kolica nakon što je od prijateljice posudila naizgled bezazlen predmet

Posuđujete li često stvari od prijatelja i znanaca? Ako je odgovor na to potvrdan, trebali biste dobro razmisliti o tome što ćete ubuduće posuđivati jer bi se u nekim slučajevima to moglo pokazati kobnim. Na to je na društvenim mrežama upozorio i popularni liječnik Samuel Choudhury, koji je ispričao priču o ženi iz Australije koja je zbog takve navike gotovo umrla, piše UNILAD.

Jo Gilchrist iz Queenslanda u Australiji doživjela je životni preokret 2015. godine nakon što je koristila jednostavan osobni predmet koji je posudila od prijateljice. U to vrijeme njezina prijateljica imala je bakterijsku infekciju zvanu Staphylococcus, koja se obično liječi antibioticima. No, bakterija koja je ušla u Join krvotok kroz malu ranicu na licu bila je soj poznat kao meticilin-rezistentni Staphylococcus aureus (MRSA), koji je otporan na lijekove poput penicilina. Ne znajući za to, Jo je od prijateljice posudila četkicu za šminku kako bi prekrila prištić na licu, što je rezultiralo time da je ostala vezana za invalidska kolica.





'Bakterija je putovala po mojem tijelu, ušla u moj kralježnični stup i polako gušila moju leđnu moždinu. U jednom trenutku mislila sam da ću umrijeti i zaista sa, umirala polako', ispričala je Jo medijima. 'Ležeći na operacijskom stolu, zureći u svjetla, hiperventilirajući, govorila sam sama sebi kako imam dvogodišnje dijete koje me treba, kojemu sam ja sve što ima. To je vjerojatno bilo jedno od najtežih iskustava kroz koja sam prošla u životu.'

Jo je u bolnici provela pet mjeseci, ali zahvaljujući intenzivnom programu rehabilitacije, ponovno je počela hodati. 'Pronašla sam nevjerojatno mjesto zvano Making Strides. Ponekad tamo ljude uče kako ponovno hodati ili napraviti prve korake, ili ih podučavaju kako postati neovisniji unatoč ozljedama leđne moždine', ispričala je za 9Entertainment. 'Imala sam nevjerojatnu sreću što su signali iz mojeg mozga još uvijek mogli doći do nogu tako da sam ih mogla pomicati. Prošla sam put od sjedanja u invalidskim kolicima do trčanja, to je jednostavno nevjerojatno. Nisam mislila da je to moguće, pogotovo nakon što su mi na početku rekli kako više nikada neću hodati.'

Liječnik iz Singapura, dr. Samuel Choudhury, podijelio je Joinu priču na Instagramu, gdje je detaljno opisao rizike dijeljenja osobnih predmeta poput četkice za šminku. 'To se može dogoditi bilo kome... Recite ne MRSA-i i nemojte dijeliti četkice za šminku', upozorio je liječnik.

Što se tiče Jo, ona sada potiče ljude koji osjećaju da nešto nije u redu s njihovim tijelom da to obavezno provjere kod liječnika. 'Kada vam život podijeli loše karte, uvijek imate mogućnost ustati i boriti se, potruditi se postati neovisniji te nadvladati traumu. Uvijek postoji mogućnost da izađete iz toga bolji nego što ste ikada mislili da je moguće.'

