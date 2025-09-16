Ono što vidite na ovoj optičkoj iluziji otkriva koja vam je strana mozga dominantnija

Optičke iluzije već odavno nisu samo zabava – danas ih mnogi koriste i kao alat za samoprocjenu. Neke otkrivaju koliko ste pažljivi, druge koliko ste osjetljivi, a najnovija vizualna zagonetka tvrdi da može pokazati jeste li više vođeni lijevom ili desnom stranom mozga.

Ovaj psihološki test prvotno je objavljen na TikTok profilu @pearl.dock, koji broji više od 1,5 milijuna pratitelja. U opisu videa stoji: “Evo zanimljivog psihološkog testa za vas. Pogledajte ova dva lica i odlučite koje vam se čini sretnijim. Odgovor će otkriti nešto o tome kako vaš mozak funkcionira”.

Foto: @pearl.dock/TikTok

Ako vam je sretnije lice s lijeve strane… To može značiti da vam dominira lijeva hemisfera mozga. Takve osobe obično su analitične i logične, fokusirane na detalje, sklone strukturiranom zaključivanju, uspješne u matematici, znanosti i rješavanju problema.

Ako vam je sretnije lice s desne strane… Vjerojatno ste skloniji desnoj hemisferi mozga. To znači da ste intuitivni i kreativni, skloni maštovitom i holističkom razmišljanju, emocionalno ekspresivni, talentirani za umjetnost i originalno izražavanje.

Video je izazvao lavinu reakcija – skupio je više od 170 tisuća lajkova i 3.200 komentara. Jedni tvrde da im je odmah bilo jasno da je desna strana sretnija, drugi se šale kako im nijedno lice ne djeluje sretno, dok treći priznaju da rezultat baš i ne odgovara njihovom poslu ili svakodnevnim navikama.