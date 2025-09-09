Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 6
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
optička iluzija

Ono što prvo vidite na ovoj optičkoj iluziji otkriva jeste li snažna ili osjećajna osoba

@did__youknowthat
VL
Autor
Ana Hajduk
09.09.2025.
u 06:00

A vi – što ste vi prvo vidjeli? Možda upravo taj detalj otkriva ono što je vaša duša spremna čuti.

Internetom kruži nova optička iluzija za koju mnogi tvrde da može otkriti puno o vašem karakteru. Dok neke iluzije testiraju vašu inteligenciju, a druge vaš vid, ova vam navodno može otkriti unutarnju snagu i način na koji se nosite s izazovima. 

Foto: @did__youknowthat

Na TikToku, stranica @did__youknowthat objavila je sliku koja može izgledati kao zebra ili drveće – ovisno o tome što prvo uočite. A vaš prvi dojam, tvrde, skriva zanimljive uvide o osobnosti. Video započinje pitanjem: “Što prvo vidite na ovoj slici? Taj prvi dojam mogao bi otkriti više o vašoj emocionalnoj srži i načinu na koji se snalazite u životnim preokretima”. 

Ako ste prvo vidjeli drveće: To bi moglo značiti da ste jaki, postojani i netko na koga se drugi oslanjaju kada stvari postanu teške. Ipak, iza te tihe snage krije se duboko osjetljivo srce. “Sve osjećate intenzivno, čak i ako to ne pokazujete uvijek. Riječi se zadržavaju dulje nego što bi htjeli priznati, a izdaja udara jače nego što bi trebala”, stoji u objašnjenju.

@did__youknowthat #PersonalityTest #WhatDoYouSee #AmericanTikTok #USAForYou #TikTokUSA ♬ original sound - Did you know that?

Kad je riječ o ljubavi, vaša očekivanja su visoka: “Znate svoju vrijednost i radije ćete čuvati svoje srce nego ga potrošiti na krivu osobu”. 

Ako ste prvo vidjeli zebru: To upućuje na snažnu, neumornu energiju. “Život je prekratak za polovične napore ili prazna obećanja. Sve se vrti oko akcije”, navodi se u videu. Takvi ljudi intenzivno jure za ciljevima i ne boje se prekinuti odnose ili situacije koje im iscrpljuju energiju. Vrijeme im je dragocjeno, pa ga odbijaju trošiti na išta neautentično.

Ipak, ta upornost ima svoju cijenu – nepoznanice budućnosti mogu izazvati tjeskobu. Zato autor dodaje: “U redu je zastati i udahnuti. Gradite nešto nevjerojatno i ne mora biti savršeno da bi bilo smisleno”.ž
Ključne riječi
mozgalica TikTok Optička iluzija

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar Idler 3
Idler 3
06:48 09.09.2025.

Ja sem prvo vidjel lisicu...?

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još