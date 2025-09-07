Samo deset posto ljudi uspije pronaći psa na ovoj optičkoj iluziji: Možete li vi?

Ljudi diljem svijeta našli su se u nedoumici zbog optičke iluzije koja je toliko zbunjujuća da, prema tvrdnjama, "samo 10% svjetske populacije može pronaći rješenje". Slika, koja je podijeljena na društvenim mrežama, izazvala je veliku raspravu jer korisnici pokušavaju vidjeti dalje od onoga što je očito pred njima kako bi otkrili skrivenu sliku.

Nakon brojnih pokušaja, mnogi su priznali poraz i počeli moliti druge da im otkriju odgovor, priznajući da ih je zagonetka "izluđivala". Iluziju je podijelio TikTok kanal @did_youknowthat, prikazujući čovjeka s velikim nosom, brkovima i bradom. Međutim, prema tvrdnjama videa, negdje na slici skriva se – pas.

Foto: pinterest

U opisu videa stoji: "Samo genij može uočiti skrivenog psa. 90% ljudi ne uspije. Da vidimo koliko vam je vid oštar”. Na prvi pogled, ilustracija djeluje kao jednostavan crtež starijeg muškarca s kosom, naboranim čelom i velikim brkovima. No video dodaje pitanje: "Što ako vam kažem da se na slici krije još nešto?".

Kako bi pomogli zbunjenim promatračima, autori videa savjetuju da "promijenite perspektivu", što bi vam moglo pomoći da "vidite nešto potpuno novo".

Otkrivajući rješenje, u videu se objašnjava: "Ako čovjekov nos i brkove promotrite iz druge perspektive, primijetit ćete da oni zapravo tvore psa. Brkovi oblikuju pseće tijelo, dok nos postaje glava psa. Jednom kad ga uočite, više ga ne možete 'ne vidjeti'.

Komentari korisnika dodatno su pomogli drugima da riješe zagonetku. Jedan korisnik je savjetovao: "Okrenite telefon naopačke i odmah ćete ga vidjeti”. Drugi korisnik je napisao: "Okrenite telefon ulijevo i primijetit ćete psa, iako će vam se slika možda činiti malo zamagljena."

Treći je priznao: "Ovo je stvarno bilo teško". Još jedan korisnik ponudio je dodatno objašnjenje: "Kosa je zapravo nos psa, uho predstavlja jezik, a nos starca postaje oko psa."