Ona ima 27, a njen suprug 59 godina: 'Roditelji su mi nudili stan samo da prekinem s njim'

Gabbie (27) i Anthony (59) u vezi su već četiri godine, a unatoč velikoj razlici u godinama, njihova ljubav nije posustala. Svoju priču podijelili su na društvenim mrežama, otkrivajući koliko im je bilo teško pridobiti podršku obitelji. Gabbie je upoznala Anthonyja kada je imala 23, a on 55 godina. Danas su u sretnom braku i tvrde da njihova veza nije ništa drugačija od ostalih. Međutim, Gabbie priznaje da je njezinim roditeljima trebalo neko vrijeme da to prihvate, piše The Sun.

Anthony je na društvenim mrežama otkrio da su se Gabbieni roditelji u početku snažno protivili njihovoj vezi. ‘Ponudili su joj da će joj kupiti stan ako prekine sa mnom. To je bio njihov pokušaj da je odvrate od mene’, ispričao je.

No, par je ostao dosljedan svojoj ljubavi i nakon dvije godine veze zaručili su se, a prošle godine i vjenčali. Iako njezini roditelji sada ‘toleriraju’ njihov odnos, i dalje bi radije da je Gabbie odabrala nekoga bližih godina.

Jedno od najčešćih pitanja koje parovi s velikom razlikom u godinama dobivaju jest planiraju li imati djecu. Gabbie i Anthony jasno su dali do znanja da ih ne žele. ‘Ja već imam odraslu djecu, tako da to nije nešto o čemu razmišljamo’, rekao je Anthony.

Uz to, par se često suočava s optužbama da je Gabbie s Anthonyjem iz materijalnih razloga, što oni odlučno negiraju. ‘Iskreno, ja više trošim nego ona. Gabbie voli kupovati rabljeno i pažljivo upravlja novcem’, istaknuo je Anthony.

Njihov video na TikToku (@anthonyandgabs) postao je viralan s više od 300.000 pregleda, a komentari su bili izrazito podijeljeni. Dok su neki osuđivali njihov odnos, drugi su ih podržali i pohvalili njihovu ljubav. Jedan korisnik je napisao: ‘Kakav odvratan odnos. Oboje imate problema’. Drugi je dodao: ‘To je tužno’.

Međutim, bilo je i mnogo pozitivnih komentara. ‘Ovo je tako slatko, možete osjetiti pravu ljubav’, napisao je jedan pratitelj. Drugi je dodao: ‘Ljudi su tako zli... Nadam se da ćete zauvijek biti sretni’. Jedan komentar posebno se istaknuo: ‘Volim vas! Dokazali ste da godine nisu prepreka kada je ljubav prava’.