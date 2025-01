Između nje i njenog supruga su 43 godine razlike: 'Svi misle da sam sponzoruša, ali ne znaju jednu stvar'

Imani Cupé (34) je sa svojim suprugom Larryjem Scottom, 77-godišnjim računovođom, gotovo desetljeće nakon što su se upoznali na internetu. Zbog velike razlike u godinama, često je bila podvrgnuta okrutnim pretpostavkama da ima skrivene motive. Iako je priznala da ju je njen suprug ‘razmazio’, inzistira na tome da su zajedno zbog prave ljubavi, piše The Sun.

Kako bi dodatno razbili glasine, par je prije svog vjenčanja krajem 2024. potpisao predbračni ugovor. ‘Ljudi pretpostavljaju da sam s Larryjem samo zbog njegovog novca’, rekla je Imani, izvanredna studentica i glumica, ‘U većini negativnih komentara na internetu ljudi pišu da sam sponzoruša i da sam s njim samo zbog novca’.

Međutim, otkrila je da je uopće ne pogađaju ljudi koji pokušavaju insinuirati da njezina veza nije iskrena. ‘Smatram to duhovitim i mogu razumjeti zašto bi ljudi to pretpostavili – na kraju krajeva, on je puno bogatiji od mene’, rekla je, ‘Samo mi je smiješno što ljudi misle da bih provela 10 godina s nekim i gledala samo novac. Larry ima divno srce i gotovo savršen karakter, i zato sam s njim. Da je milijarder i da nema kvalitete koje posjeduje, ne bih bila s njim’.

Naravno, kako kaže Imani, Larry njoj plaća sve što joj je potrebno. No doista, par je potpisao predbračni ugovor prije vjenčanja 28. prosinca. ‘Što se tiče predbračnog braka, to je bila naša zajednička ideja’, objasnila je, ‘Glavna je svrha zaštititi našu osobnu imovinu tijekom braka i osigurati da ćemo oboje biti zaštićeni ako se ikada odlučimo razvesti, iz bilo kojeg razloga. Larry se želio pobrinuti da i ja imam svog odvjetnika kako ne bi bilo nedosljednosti. Iako razvod nije plan, ipak želimo biti zaštićeni jer nikad ne znaš što se može dogoditi’.

‘Imali smo malu ceremoniju u našoj kući, a njegova se kći zaredila putem interneta i vjenčala nas’, objasnila je Imani, ‘Sve je bilo u zadnji tren, ali bilo je sve što sam mogla tražiti i više. S nama su bili samo Larryjeva kći i njezin muž i djeca. Jedna od njegovih unuka pročitala je prekrasnu pjesmu o braku koju je pronašla, nakon što smo pročitali svoje zavjete’.

Objasnila je da su noć završili zdravicom uz šampanjac, kolačićima i obiteljskom društvenom igrom. ‘Sljedećeg dana otišli smo na jako finu večeru u jedan otmjeni restoran’, rekla je Imani, ‘Planiramo veliko vjenčanje koje će se održati u sljedećih šest mjeseci kako bi svi mogli slaviti s nama’. Mladenci su trenutno na odmoru u Hong Kongu i na Tajlandu, a planiran je i medeni mjesec na Santoriniju.

Zajedno su devet godina, nakon što su se upoznali na stranici za upoznavanje eHarmony, a zaručili su se 2023. godine. ‘Na početku naše veze jako smo se zbližili zbog putovanja’, rekla je Imani, ‘Unutar prva dva mjeseca koliko smo zajedno, već je isplanirao naše prvo putovanje na Havaje i od tada smo bili u 20 različitih zemalja’.

Uoči njihovog vjenčanja, Imani je rekla: ‘Stvarno sam uzbuđena što ću se udati za Larryja. Ovo se čini kao prilika koja se pruža jednom u životu s najposebnijom osobom koju sam ikada poznavala i koju ću ikada upoznati. Ovo je jedna od najvećih obveza koje sam ikada preuzela i znam da donosim dobru odluku’.