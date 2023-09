Ona ima 25, a njen muž 69 godina: 'Svi stalno bulje u nas, ali naša je ljubav prava'

Romanse s razlikom u godinama danas nisu neuobičajene, ali ponekad ipak izazivaju čuđenje i neslaganje, a neki skeptičari pitaju se postoji li skriveni motiv iza te ljubav, prenosi Mirror. Ali, par s dobnom razlikom od 44 godine dokazuje da su godine zapravo samo brojka, dijeleći: 'Ovo je ljubav, a ne novčana prijevara'.

Joop Evers, 69, i njegova supruga, Rona, 25, izgubili su obitelj i prijatelje pokušavajući dokazati da je njihova ljubav prava, inzistirajući na tome da novac nema nikakve veze s njihovom vezom i da su samo običan par. Joop, podrijetlom iz Nizozemske, sada živi u rodnom gradu svoje supruge, Bacolodu, na Filipinima, gdje je par široko prihvaćen i mogu pobjeći od negativnosti i osude.

Joop je rekao: 'Godine su samo broj. Ovo je prava ljubavna priča, a ne pokušaj da dobijemo novac ili zelenu kartu. To je prava ljubav, znam da ljudi neće vjerovati, ali toliko je ljubavi i razumijevanja između nas. Nije nas briga što ljudi misle ili govore, to je naš život i stvarno smo sretni zajedno. Nije problem ni za mene ni za Ronu, ona je sretna što ima iskusnog partnera koji je voli takvu kakva jest'.

Joop se javio Roni na Facebooku nakon što ju je primijetio na putovanju na Filipine u posjet njegovom bratu i njegovoj ženi. Budući ljubavnici čavrljali su preko SMS-a prije nego što je ona konačno doletjela da ga osobno upozna. Rekao je: 'Puno sam putovao na Filipine jer sam radio za svjetsku organizaciju pozivnih centara, tamo također posjećujem svog brata i njegovu ženu, tako da dobro poznajem zemlju'.

'Dakle, povezali smo se preko Facebooka, imali smo zajedničke prijatelje. Počeli smo razgovarati prije četiri godine, kad smo se konačno upoznali, ona je doletjela i to je bio veliki kulturološki šok za Ronu jer je Nizozemska toliko različita od Filipina. Znam ljude i kulturu Filipina, ali ona nikada nije bila u Europi, tako da je to bio lijep susret, ali i puno toga za prilagodbu', dodaje.

No, Joopova obitelj bila je ta koja se nije mogla prilagoditi toj vezi, a on je priznao da zbog njihove veze više ne razgovara s puno obitelji i prijatelja. Objasnio je: 'Na Filipinima su razlike u godinama vrlo prihvaćene, ali ja više nemam kontakt sa svojom obitelji i puno prijatelja jer oni ne prihvaćaju moju vezu. Kad sam im rekao za svoju vezu, samo su odbili prihvatiti moju ženu jer je bila mlada. Ja sam razveden muškarac s dvoje djece pa je to bila velika promjena, ali ovo je moj život i oni su to odlučili ne prihvatiti'.

Joop je također priznao da kad odu u kupovinu dobiju puno ružnih pogleda, pripisujući to ljubomori - navodeći da su ljudi čak ostavljali zavidne komentare na društvenim mrežama. 'To je bolji život za nju, ali je bolji život i za mene', rekao je.

Rona je rekla: 'Moja obitelj pruža veliku podršku našoj vezi. Očito je da je razlika u godinama puno normalnija na Filipinima, pa su nas uvijek podržavali bez obzira na sve. Nije me briga što ljudi govore o nama, ja ga volim. Dobri smo ljudi; volimo ljude i brinemo za njih i samo želimo tu ljubav natrag'.

