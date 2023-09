Zbog plesa mužu u krilu mladenku nazvali ‘vulgarnom i neugodnom’: ‘Jedno piće previše..'

Jedna mladenka uzvratila je kritičarima koji su rekli da je neprimjereno da svom suprugu zapleše u krilu tijekom njihova vjenčanja. Naime, mama Natalie Sanders (@itsnatalierosee) dospjela je u trending na TikToku nakon što je podijelila pijani ples koji je izvela kako bi proslavila svoje vjenčanje, piše The Sun.

U sada već viralnom videu, Natalie je ležala s glavom u suprugovom krilu dok se držala za naslon njegove stolice. Iznenada je zabacila donji dio tijela u zrak i raširenih nogu počela nabijati svoje međunožje u njegovo lice. “Kad si popio jedno piće previše na vjenčanju”, glasio je tekst iznad videa.

Natalie je uspjela izvesti šokantan ples dok je još uvijek nosila dugu bijelu vjenčanicu i sandale. Njezin je suprug stavio ruke na njezina leđa kako bi je spriječio da padne dok su njihovi gosti šokirano gledali. “Ovo je bio KRAJ noći, ne prvi ples ljudi, nije nam žao što smo se tako dobro zabavili na našem vjenčanju”, napisala je Natalie u naslovu objave.

Preko 10 milijuna ljudi pogledalo je video, a komentatori su ostali podijeljeni oko njezine odluke da izvede ples. Jedna je osoba napisala: “Kunem se da su svadbena primanja danas postala tako vulgarna i odvratna. Vjenčanica također, ljudi zaboravljaju da je vjenčanje, a ne klub!" Drugi je napisao: "Kako neugodno, ljudi nemaju srama." Treći je komentirao: "Nema šanse da žena to radi ako je njezin otac živ i dolazi na vjenčanje." Četvrti je dodao: "Za razliku od kluba, svadbena primanja zapravo imaju djecu i starce, kao i obitelj koja ne želi vidjeti te stvari."

Usred niza reakcija drugi su komentatori bili u histeriji i rekli da je izgledalo kao zabavan prijem. Jedna je osoba rekla: "Oh, tako smiješno, sad je to vjenčanje za pamćenje i to je sve što je važno." Druga korisnica je napisala: "Ovo ću biti ja na svom vjenčanju."

