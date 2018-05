Omiljene švedske mesne okruglice uopće nisu švedske

Mnogima omiljene švedske mesne okruglice, zapravo uopće nisu "švedske".

Populalizirala ih je Ikea koja ih nudi u svojim restoranima, no istina je da su švedske mesne okruglice pripremane po izvorno turskom receptu.

Na službenom twitter profilu Švedske potvrđeno je ono što se godinama spekuliralo. Švedske mesne okruglice pripremaju se po receptu kralja Charlesa XIII. koji ga je donio kući iz Turske početkom 18. stoljeća.

Swedish meatballs are actually based on a recipe King Charles XII brought home from Turkey in the early 18th century. Let's stick to the facts! pic.twitter.com/JuTDEjq9MM