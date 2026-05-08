Svi žele probati novi japanski čaj: Smanjuje stres, sadrži antioksidanse i manje kofeina od matche

Mochi, matcha, ramen, a sada i hojicha, posljednjih su godina postali dio prehrane ljudi diljem svijeta. Ove tradicionalne japanske namirnice i napici osvojili su ljubitelje gastronomije, ali i wellness trendova koji sve više dominiraju društvenim mrežama. Najnoviji favorit među ljubiteljima zdravih napitaka upravo je hojicha, japanski zeleni čaj koji osvaja blagim okusom, umirujućim učinkom i manjim udjelom kofeina u odnosu na popularnu matchu. Sve više poklonika japanske kulture bira upravo ovaj napitak kao opuštajući ritual tijekom dana. Iako je matcha godinama dominirala platformama poput TikToka kao jedan od najpopularnijih japanskih napitaka, hojicha bi joj uskoro mogla preuzeti titulu favorita.

Sam naziv čaja otkriva način njegove pripreme. Riječ hoji na japanskom znači „prženo” ili „tostirano”, dok cha znači „čaj”. Hojicha se proizvodi prženjem zelenog čaja na visokoj temperaturi, zbog čega dobiva prepoznatljivu karamelastu i lagano tostiranu aromu. Proces prženja pritom značajno smanjuje udio kofeina pa je mnogi biraju kao blažu alternativu kavi ili matchi. Dok matcha ima pomalo zemljani okus, hojicha je nježnija. Njezin blagi okus podsjeća na karamelu, kakao i lješnjake, zbog čega je odlična i za one koji inače ne vole gorke zelene čajeve.

Savršena je alternativa za osobe koje ne podnosedobro kofein, ali ipak žele uživati u ritualu ispijanja kave ili čaja. Iako se tradicionalno pije topla, sve češće se priprema i u ledenim verzijama s biljnim mlijekom. Za one kojima je ipak potrebna doza kofeina, matcha će vjerojatno ostati jutarnji izbor, no za večernje opuštanje ili smanjenje unosa kofeina tijekom dana, hojicha bi mogla biti idealna opcija. Iako se oba čaja proizvode od iste biljke, njihov okus, aroma i učinak na organizam znatno se razlikuju upravo zbog načina obrade listova. Dok matcha daje energiju i potiče fokus, hojicha djeluje umirujuće, pomaže pri opuštanju i smanjuje stres.

Priprema hojiche slična je pripremi matche. Prah se pomiješa s manjom količinom vruće vode, umuti bambusovom metlicom, a zatim se po želji dodaje toplo ili hladno mlijeko. Ljubitelji japanskih čajeva kao alternativu za kavu najčešće koriste matchu za aktivan početak dana, hojichu za mirniji završetak večeri, prenosi Solcleanse.