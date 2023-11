Odbija sa svojom obitelji podijeliti bakinu ostavinu nakon što je saznala uznemirujuću istinu o svojim roditeljima

Žena odbija podijeliti svoje nasljedstvo sa svojim voljenima nakon što je otkrila obiteljsku tajnu koja je toliko kontroverzna da je zbog nje njezin otac izopćen od roditelja, a potom i njegovo nasljedstvo, prenosi Mirror. Objasnila je da je njezina baka, tatina majka, odlučila isključiti njenog oca i brata iz svog nasljedstva. 'Nažalost, moja baka je preminula prošle godine. Nakon njezina sprovoda, mene i moje dvije tetke pozvali su na razgovor s odvjetnikom. Kad smo prolazili kroz nasljedstvo, odvjetnica nam je objasnila da ga je podijelila na tri jednaka dijela. Bilo je to između njezine dvije kćeri i mene, koja sam dobila očev dio nasljedstva', napisala je na Redditu.

'Baka je imala kuću vrijednu skoro 600.000 eura i više od 200.000 eura u gotovini i drugim nasljeđem', dodala je. Ukupno 800.000 eura podijelit će njih troje, što znači da će žena dobiti 233.000 eura prije poreza na nasljedstvo i odvjetničkih naknada. 'Ništa nije ostavila sinu', objasnila je žena, misleći na svog oca, 'Kada je moj tata saznao, bunio se i pitao kako je to moguće'. Dajući malo konteksta situaciji, rekla je da ona i njezin stariji brat nikada nisu upoznali svog djeda: 'Prema mom tati, on i njegov otac imali su vrlo loš odnos'.

'Nakon što su se moj tata i mama upoznali, počeli su izlaziti na fakultetu i dobili su mog brata. Moji su se roditelji tada vjenčali zbog čega je moj djed prestao razgovarati s mojim tatom. Par godina kasnije dobili su mene i živjeli smo sretno do kraja života', pojašnjava. Rekla je da su tek kad je njezin djed umro, ona i njezin stariji brat upoznali svoju baku i proveli vrijeme s njom.

'Moj tata je počeo provoditi više vremena sa svojom mamom. Također smo i mi morali provoditi više vremena s njom i čak smo proveli božićne praznike u njihovoj kući. Ona je bila slatka starica koja nas je jednostavno toliko voljela. Njezina je energija bila tako električna i zarazna. Neću lagati kad kažem da mi je Božić kao tinejdžerici bio najdraži trenutak', napisala je.

Kad je ženi umrla baka, odvjetnik zadužen za raspodjelu ostavine dostavio joj je bakino pismo koje je napisano godinu dana prije njezine smrti. 'U ovom pismu, koje će se pročitati nakon njezine smrti, objasnila je da se njezin suprug (moj djed) u potpunosti odrekao mog oca', dodaje, 'To je zato što moj tata nije stvarni otac mog brata, nego je on dijete iz veze koju je moja mama prije imala. Moj tata je upoznao moju mamu kad je bila trudna s mojim bratom'. Pisalo je i kako su njezini baka i djed, posebice njezin djed, mislili da je to 'izuzetno čudno'.

Nastavila je: 'On to nije odobravao i bio je oštro protiv toga. Moj tata nije poslušao i oženio je moju mamu godinu dana nakon rođenja mog brata, što je nagnalo mog djeda da ga zauvijek zaboravi. Tijekom godina moja je baka ostala u kontaktu s mojim tatom, ali mi (moj brat i ja) smo je upoznali tek nakon što je moj djed umro. Stvar je u tome što ni moj brat ni ja nismo znali da moj tata nije njegov biološki otac'.

Dan nakon što je zaprepaštena žena primila pismo koje otkriva veliku obiteljsku tajnu, njezin otac, bijesan zbog odluke roditelja da ga isključe iz oporuke - ali uključe njegovu kćer, zatražio je da se sastane s njom kako bi pregovarali o pravednijoj podjeli bogatstva. 'On ne zna da ja znam i ne znam kako da mu kažem da znam', rekla je, 'Još nisam dobila nikakav novac, ali na temelju ovoga osjećam da ga neću podijeliti'.

'Razumljivo je da me moja obitelj naziva pohlepnom, ali jednostavno im više ne vjerujem. Ovo već uzrokuje teške podjele u mojoj obitelji i sada osjećam da će izostavljanje ove vijesti potpuno uništiti moju obitelj', rekla je, 'Trebam li samo biti iskrena ili što trebam učiniti?'.

To je potaknulo raspravu na Redditu, a jedan je komentator stao na njezinu stranu kada je rekao: 'Nisi loša osoba u vezi s nasljedstvom, bez obzira na to što odlučiš. Vaša je baka imala jasan razlog za ono što je učinila, pa nije baš da postoji neka stvar koja bi njezinu oporuku učinila nevažećom'. Ali, drugi je napisao: 'Pravno gledano, vi ste čisti, ali iskreno, da, malo bezobrazni. Ono što su tvoji djed i baka učinili bilo je sranje. Tvoj je otac izabrao tvog brata za sina i uveo ga u obitelj. Vaš djed očito ima stav misli da je ista krv jedina važna'.

Treći se složio da je u krivu: 'Tko je otac tvoga brata ne mijenja činjenicu da si cijeli život provela s njim kao njegova sestra. Mogu razumjeti ljutnju zbog goleme tajne poput ove. Podijelio bih nasljedstvo sa svojim bratom'.