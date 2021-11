Očajna majka: 'Suprug govori da više ne želi biti otac jer se želi posvetiti sebi!'

Jednu je mamu nedavno zaprepastila suprugova izjava da on 'radije više ne bi bio roditelj', što je podijelila i na roditeljskom forumu Mumsnet.

- Imamo troje djece mlađe od 13 godina, a zajedno smo više od 20 godina, oboje u srednjim 40-ima - napisala je, a suprug joj, kaže, sve češće govori kako ne uživa u niti jednom segmentu očinstva.

Pričao je tako već o svom odlasku i o tome kako bi mogao početi ispočetka: imati slobodno vrijeme za sebe navečer, baviti se hobijima, po mogućnosti družiti se s djevojkama s istim hobijima i interesima i slično.

- Rekao je i da se s nama osjeća kao u kavezu, zarobljen našim zajedničkim životom - ispričala je mama, a on bi, kaže, najviše želio preseliti negdje relativno blizu, da djecu može viđati jednom mjesečno, po mogućnosti preko vikenda i da s njim provode pola ljetnih praznika.

- Rekao je i da me voli i da smo mi sami to bi mi bilo u redu... - napisala je ona i dodala kako on 'cijelo vrijeme izgleda tužno i izgubljeno'.

- Što da radim ako on ode? Ne mogu se zamisliti kako ih sama odgajam, još i radim samo pola radnog vremena i imamo veliku hipoteku - rekla je, a mnoge je na portalu iznenadilo njeno razumijevanje.

- Mislim da biste ga vi trebali izbaciti jer ne poštuje nikoga od vas, to se ne može reći ni u šali! - napisao je jedan otac i dodao kako i ona i djeca zaslužuju bolje.

- Najviše me rastužuje što je vaša reakcija na to i očiti osjećaj krivnje kao da ste vi krivi što je on takav - komentirala je jedna žena i dodala da je 'on sam odabrao s njom imati troje djece, a sada treba 'biti muško' i prestati kukati, te i dalje brinuti o svojoj obitelji.

- On je naprosto grozna i sebična osoba - zaključio je netko u komentarima.

