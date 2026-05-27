Objavljena karta Europe koja pokazuje koji narod najbrže stari: Hrvatska je u ozbiljnom problemu

Europska unija stari, a Hrvatska je među onima koji predvode taj negativni trend. S medijalnom dobi od 45,5 godina, Hrvatska je znatno iznad prosjeka EU koji iznosi 44,9 godina, pokazuju službeni podaci Eurostata. Najstarija nacija je Italija s čak 49,1 godinom, a slijede je Portugal i Bugarska (47,3). S druge strane, najmlađa je Irska s medijalnom dobi od samo 39,6 godina. Ovi podaci svrstavaju Hrvatsku u skupinu zemalja s najakutnijim demografskim problemima na kontinentu.

Pogled na susjedstvo ne nudi utjehu. Hrvatska dijeli identičnu medijalnu dob sa Slovenijom (45,5), dok su Srbija (45,4) i Mađarska (44,8) tek neznatno mlađe. To potvrđuje da se cijela regija bori sa sličnim procesima, no kombinacija faktora u Hrvatskoj čini situaciju posebno alarmantnom. Jedini osjetno mlađi susjed je Crna Gora, čija medijalna dob iznosi 40,4 godine, što dodatno naglašava dubinu hrvatskog problema.

Dva su ključna razloga za demografski slom: niska stopa nataliteta i masovno iseljavanje. Hrvatska desetljećima bilježi fertilitet daleko ispod razine potrebne za prostu obnovu stanovništva. Istovremeno, ulaskom u EU 2013. godine pokrenut je egzodus u kojem je zemlju napustilo više od 400.000, mahom mladih ljudi. Ovaj dvostruki udarac - manjak novorođenih i odlazak mladih obitelji - ubrzano pretvara Hrvatsku u zemlju staraca.

Posljedice su već vidljive golim okom. Udio starijih od 65 godina premašio je 23 posto, dok je djece mlađe od 14 godina manje od 14 posto. Takva struktura stvara golem pritisak na mirovinski i zdravstveni sustav. Jasan pokazatelj je i obrazovanje: od 2013. godine nestalo je više od 62.000 učenika iz osnovnih i srednjih škola. Populacijska piramida se urušava, a njezina baza nepovratno nestaje.

Duboka demografska kriza izravno utječe na tržište rada, gdje vlada kroničan manjak radnika u građevinarstvu, turizmu i proizvodnji. Kako bi gospodarstvo funkcioniralo, država se okreće uvozu radne snage, no struktura useljenika se drastično promijenila. Umjesto radnika iz regije, sve više dolaze oni iz Nepala, Indije i s Filipina. Demografi upozoravaju da je to tek krpanje rupa, a ne dugoročno rješenje za problem nestajanja nacije, koje usto donosi i nove izazove društvene integracije.

Vlada je osnovala Ministarstvo demografije i predstavila paket mjera, poput povećanja naknada za novorođenčad i produljenja očinskog dopusta, no stručnjaci smatraju da je reakcija prespora i da ne rješava ključne uzroke poput stambene nedostupnosti. Inicijative za povratak iseljenika, poput programa "Biram Hrvatsku", doživjele su potpuni neuspjeh. Podatak da je Hrvatska prva u EU po broju mladih do 34 godine koji žive s roditeljima (77 posto) najbolje govori o nedostatku perspektive. Prognoze UN-a su crne: do 2050. godine Hrvatska bi mogla imati tek 3,2 milijuna stanovnika. Bez radikalnih zaokreta, ugrožena je ne samo ekonomska održivost, već i očuvanje nacionalnog identiteta i socijalne kohezije.