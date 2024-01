Obitelj dirnuta veterinarovim pismom dan nakon što su uspavali psa: ‘Rasplakalo nas je!’

Oprostiti se s kućnim ljubimcem je mučno i tužno, i dovoljno je da vlasnika odvrati od želje da još jednom poželi dobrodošlicu u svoj dom drugoj životinji. Ali dok tugujete zbog gubitka, važno je prisjetiti se sretnih uspomena koje ste stvorili zajedno i utjecaja koji je vaš pas imao na vaš život, kao i vi na njegov, piše Mirror.

Ovo je potaknulo jednu obitelj da podijeli dirljivo pismo koje su primili od svog veterinara samo nekoliko dana nakon što je njihov pas, po imenu Sunny, uspavan.

"Morali smo uspavati našeg psa. Imao je 18 godina. Dobili smo ovo pismo od našeg veterinara. Trenutno nemamo riječi rasplakalo nas je", rekli su. Pismo veterinara glasi: "Zdravo. Zovem se Helper. Ja sam anđeo. Ima puno anđela na nebu i svi imamo različite poslove. Moj posao je pisati ljudima i obavijestiti ih da su njihovi ljubimci stigli kod nas. Jedan od glavnih anđela rekao mi je da ste zabrinuti za Sunnyja i zamolio me da ti pišem o njemu", pisalo je.

Uvjeravajući obitelj da je Sunny dospio u raj, anđeo je rekao da se udomaćio i da mu je "jako dobro". U pismu je dodano: "Znam da je bio bolestan dok je bio s vama. Jako je ostario, a kad ostariš, tijelo ti nije tako snažno kao prije. Sunny je bio umoran i mislim da je možda znao da je vrijeme da dođe ovamo. I dobro je što je to učinio jer sada više nije star, a nije ni bolestan. Zapravo, vidio sam ga maloprije kako trči i skače s nekim drugim psima i super se zabavljao".

Prenoseći poruku od Sunny, anđeo, odnosno veterinar, je rekao obitelji koliko nedostaju njihovom psu - ali je rekao da želi da znaju da će ih jednog dana opet vidjeti. "Nedostajete Sunnyju i nada se da razumijete da je morao doći ovamo", nastavilo se. "Siguran sam da će jednog dana Sunny biti tu da vas pozdravi kada dođete ovamo i da ćete imati veliko okupljanje. Do tada ćemo ga držati zauzetim i sretnim. Ovdje nemamo vremena kao vi. Nikada ne pada mrak. To je samo jedan dug dan. I svi ovdje su prijatelji, stoga ne brinite za njega. Sunny nikada neće biti usamljen. Jednog dana kad vas opet vidi, bit će kao da se nikad niste razdvajali. Nemojte biti tužni. Sunny je sasvim dobro. On je sretan i šalje vam ljubav."

Dijeleći svoje mišljenje o pismu, koje je podijeljeno na Redditu, jedan korisnik je rekao: "Naš veterinar šalje kartice sućuti koje je potpisalo cijelo osoblje. Teško je to prihvatiti, ali oni znaju da ljudi pate." "Pitajte veterinarsko osoblje što je najteži dio njihova posla, a to je uspavati kućnog ljubimca koji je dio vašeg života i obitelji iz dana u dan dugi niz godina", dodao je netko drugi.

Jedan veterinarski djelatnik je objasnio: " Ponekad zamolimo drugog zaposlenika da se zamijeni s nama ako smo previše emotivni pa ne možemo to učiniti. Nikome ne pomaže ako plačeš glasnije od vlasnika. Jedno od najupečatljivijih iskustava bila mi je jedna slatka starija udovica i njezina prijateljica. Obje su tiho jecale dok smo uspavljivali njezinog starijeg psa. Nakon toga smo im dali vremena nasamo s njim, a nakon 10 minuta izašle su iz sobe i tiho zatvorili vrata za sobom. Ušao sam da pripremim njezinog ljubimca za sljedeći korak, a pas je bio prekriven prekrasnim ručno biranim buketima poljskog cvijeća. Možda su imali malu ceremoniju za njega. Rasplačem se svaki put kad pomislim na ovo, a i sada kad god moram eutanazirati kućnog ljubimca, usput pokušam negdje ubrati cvijeće."