Kako znati voli li vas vaš pas? Obratite pažnju na ove stvari!

Voli li moj pas mene ili samo hranu koju mu dajem? Ako ste si postavili ovo pitanje, jedan ste od tisuća vlasnika pasa koji su se pitali isto. Jesu li oni ultimativni prevaranti ili nas uistinu vole? Kratak odgovor: da. Psi nas vole i to pokazuju na mnogo različitih načina, piše Web MD.

Gleda vas ravno u oči: Dugačak, neprekinut kontakt očima pokazatelj je ljubavi, povjerenja i osjećaja sigurnosti. To vrijedi i kod ljudi i kod pasa. Održavanje kontakta očima nije korisno samo kod treniranja psa – takav način komunikacije može vam pomoći da razvijete duboku povezanost sa svojim ljubimcem. Kada vas pas gleda u oči, njegov mozak ispušta oksitocin. Poznat kao hormon ljubavi, oksitocin je isti hormon koji proizvodi mozak majke kada se ona povezuje sa svojom bebom. Najbolje je održavati prirodan kontakt očima dok se igrate ili mazite. Forsirate li kontakt očima sa svojim psom, vaš ljubimac vjerojatno će se početi osjećati nelagodno i skrenut će pogled.

Naslanja se na vas: Baš kao i kod održavanja kontakta očima, vjerojatno se nećete nasloniti na nekoga koga ne poznajete ili kome ne vjerujete – a neće ni vaš pas. Bilo da sjedite na podu ili kauču, ako se pas naslanja na vas, znači da se osjeća sigurno, zaštićeno i potpuno opušteno. Psi će se ponekad nasloniti na svoga čovjeka i kada se osjećaju uplašeno ili tjeskobno, a to znači da vas vaš krzneni prijatelj doživljava poput svoga zaštitnika.

Spava u vašoj spavaćoj sobi: Ako ne dopuštate svom psa da spava u vašem krevetu, ali on i dalje voli spavati u vašoj sobi, to znači da vas stvarno voli. Zašto? Potreba da bude blizu vas dok spavate ukazuje na to da vam je pas potpuno privržen i da ne želi biti odvojen od "čopora".

Jako je sretan kada se vratite kući: Skače li vaš pas gore-dolje, liže vam ruke i lice, donosi vam svoju omiljenu igračku ili se čak malo popiški od uzbuđenja kada se vratite kući s posla, škole ili iz kupovine? Očito je da je potpuno oduševljen što vas vidi! A vrlo je vjerojatno da ste i vi sretni što opet vidite svog ljubimca.

Nosi uokolo vaše cipele i nošene čarape: Psi koji su vezani za svoje vlasnike također vole i mirise svoga vlasnika i vrlo će se rado zavući među vaše cipele, u košaru s prljavim rubljem u potrazi za nošenim čarapama, majicama ili čak rubljem. "Krađa" cipela i prljavog rublja nije baš fora, pogotovo ako ih vaš pas voli žvakati, ali to možete spriječiti ako psu date dovoljno zanimljivih igračaka ili punjene kosti za pse koje će ga okupirati.

"Provjerava" vas kada niste u istoj sobi: Psi koji su više neovisni možda neće uvijek biti uz vas ili sklupčani oko vaših nogu, ali to ne znači da vas pas ne voli. Ako vas "provjerava" iz druge sobe, tijekom šetnje ili kada je u nekom novom okruženju, to znači da želi znati da ste u blizini.

Traži fizički kontakt: Vjerojatno ste čitali da psi ne vole kada ih ljudi grle; jedna studija tvrdila je da je to i dokazala. No ta studija bazirala se na opservaciji jednog jedinog istraživača te nije imala temelja u egzaktnoj znanosti. Prava je istina da psi zapravo vole fizičko iskazivanje ljubavi i često ga traže od ljudi koje vole. To ne znači da svog psa morate (pre)čvrsto grliti; i nježni zagrljaji, draganje i najjednostavniji fizički kontakt vašem će ljubimcu dati do znanja da ste čvrsto povezani.

Piški kada vas vidi: Ne, to ne znači da je zaboravio da ne smije piškiti u kući. Psi, naročito štenci, znaju se malo popiškiti kada su uzbuđeni. Takvo ponašanje poznato je kao submisivno mokrenje, a ta mala nezgoda zapravo je kompliment – znači da vaš pas zna da ste vi glavni!

Donosi vam svoje najdraže igračke: Ako vam pas donosi svoju najdražu igračku, to ne mora značiti samo da se želi igrati (iako je i želja za igranjem veliki pokazatelj da vas pas voli). S obzirom na to da ste za psi vi vođa "čopora", on vam zapravo donosi najvrjedniju i najvoljeniju stvar koju posjeduje. Nije li to najveća čast?

Smiješi vam se: Ne, to nije samo vaša mašta. Neki psi zapravo uče kako se smijati povlačeći usne natrag i otkrivajući veliki, široki, zubati osmijeh. Odgovorite li na tu pseću gestu također širokim osmijehom i sretnim glasom, pokazat ćete svom psu da i vi njega volite.

