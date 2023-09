Novi viralni i bizarni trend na društvenim mrežama je 'Barbie Botox'; a žene sada žele - tanji vrat

Od kada je u srpnju 2023. u kinima diljem svijeta prikazana ekranizirana priča o slavnim lutkama Barbie i Kenu koje su utjelovili Margot Robbie i Ryan Gosling, cijeli svijet kao da je zatresla Barbie groznica, a premda je prošlo više od tri desetljeća od kad se kultna lutka prodavala u milijunima primjeraka, fascinacija njenim izgledom, čini se, nikada nije bila veća i vrijeme kao da je stalo. Tako su se odmah nakon premijere najiščekivanijeg filma godine na društvenim mrežama počeli pojavljivati savjeti za postizanje 'Barbie looka', kozmetičke su kuće izbacile 'Barbie' limitirana izdanja make upa, a mainstream trgovine odjećom brzo osmislile limited 'Barbie' linije. Ako je suditi po trendovima na društvenim platformama, osim 'Barbie' izgleda koji kopiraju djevojke diljem svijeta, u trendu je i izgled glumice Margot Robbie, a žene kao da su opsjednute svakim dijelom njenog tijela. U skladu s tim, najnoviji trend koji je postao viralan je takozvani "Barbie Botox", a riječ je, vjerovali ili ne, o estetskom zahvatu stanjivanja vrata; da što više nalikuje na vrat Robbie koja na platnu utjelovljuje kultnu lutku.

"Riječ je o postupku poznatom i kao Trap Tox kojim se vrat ubrizgava skupina lijekova poznatih kao botulinum toksini", rekao je u intervjuu za Reuters izvršni direktor biotehnološke kompanije Revance Therapeutics, Dustin Sjuts. On je objasnio i da su se injekcije s tim, inače bakterijskim toksinima, do nedavno koristile samo za liječenje migrena i bolova u ramenima, zbog čega su se davale u trapezoidne ili gornje mišiće leđa, no od kada je u srpnju prikazan film "Barbie", došlo je do znatnog porasta potražnje i uporaba toksina se proširila na kozmetičke zahvate.

Sukladno s tim, hashtag #BarbieBotox samo na TikToku ima više od 11,2 milijuna pregleda, a slijedi ga i sve više mladih djevojaka koje se, da bi što više nalikovale Margot Robbie, na zahvat vrata odlučuju već u ranim 20. ima. “Te djevojke ne tretiraju bore ili opuštenu kožu jer to još nemaju; one samo.žele smanjiti opsega vrata, da im bude vitkiji i oblikovaniji,” rekao je predsjednik američke Zaklade za plastičnu kirurgiju iz New Yorka, Scot Glasberg, a oba su liječnika priznala kako 'uopće ne shvaćaju kakve veze tanji vrat ima sa Margot Robbie i zašto su se žene fokusirale baš na taj dio tijela'.

Inače, prema Američkoj Agenciji za hranu i lijekove, kada se koriste u kozmetičke svrhe botulinum toksini smiju se koristiti samo ako postupak ne uključuju lice, a Agencija je pozvala zdravstvene stručnjake SAD-a da što prije procijene spomenute tretmane i ocijene jesu li 'medicinski primjereni'.. "Do nedavno su na injekcije na bazi toksina; kao i na injekcije Botoxa, dolazili ljudi stariji od 40 i mnoge je zabrinuo porast potražnje među mladim ženama", objasnio je dr. Glasberg, dodajući kako je već šest liječnika iz SAD-a javno upozorilo da za takve zahvate u klinikama nema ni dovoljno kvalificiranog osoblja, što naravno povećava rizik od komplikacija. A isto tako, kaže, ako se često koriste velike količine botoksa, s vremenom im opada učinak.

"Iako je riječ o toksinima lijekovi su relativno sigurni, jedna od opasnosti leži u osoblju koje nije prošlo obuku za takve tretmane, a ako se ne ubrizgaju pravilno, toksini mogu naškoditi i okolnim mišićima koji zbog njih mogu slabiti", kaže Glasberg prema kojem druga potencijalna opasnost leži u njihovom doziranju jer doze za terapeutske i estetske svrhe nisu iste, a za potonje još ništa nije konkretno određeno.

