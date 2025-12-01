Donosite štene kući? Izbjegnite ovu čestu pogrešku koja uzrokuje stres i nelagodu

Donošenje šteneta u dom uzbudljiv je i poseban trenutak za svaku obitelj. To je početak nove veze, ispunjene igrom, ljubavlju i učenjem, kako za štene, tako i za njegove vlasnike. Ipak, uzbuđenje često može donijeti i izazove – prilagodba na novi dom, usvajanje pravila i rutina te razumijevanje potreba malog ljubimca ključni su za sretnu i zdravu zajedničku svakodnevicu. Lindsay Arliss, stručnjakinja za ponašanje i dresuru pasa u Woodgreen Pets Charity, otkrila je što biste trebali, a što ne biste trebali raditi kada u svom dom primate novo štene.

"Štenci su razigrane dlakave 'lopte' i mogu vam oduzeti puno vremena. Imajte na umu da je štene otišlo iz svega što je poznavao i da će biti zabrinut, lako uzbuđen i lako ometen. To može dovesti do separacijske tjeskobe, više grickanja nego obično i više nezgoda s nuždom. Štenci zahtijevaju podršku i utjehu jer je izgradnja povjerenja ključna pri privikavanju šteneta na novi dom. Prije nego što ga dovedete kući, provjerite jeste li ju pripremili", rekla je Arliss.

To uključuje pripremljen krevet, kavez, odgovarajuće igračke i žvakalice te zdjelice za hranu i vodu. "Prije nego što dovedete štene kući, pitajte uzgajivača možete li mu ostaviti dekicu da biste mogli ponijeti poznati miris kući", savjetovala je. Stručnjakinja je otkrila i grešku koju mnogi vlasnici mogu napraviti, piše Daily Express.

"Kada prvi put dovedete štene kući, tada ga nemojte zatvarati samog preko noći jer će vjerojatno biti jako uplašen i te će plakati tražeći utjehu. Umjesto toga, dopuštanje štenetu da spava blizu vas pomoći će mu da se osjeća sigurno prvih nekoliko noći", objasnila je Arliss. Naime, stavljanje kaveza ili ograde pored kreveta dobar je način da to učinite.

"Nemojte ignorirati štene ako plače kada je samo jer to nije pružanje emocionalne podrške štenetu. Budite predvidljivi i ljubazni te nemojte imati velika očekivanja od svog šteneta, samo ga pustite da se smiri i upozna vas", zaključila je stručnjakinja.