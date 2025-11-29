Hladnoća im teško pada: Ovih pet pasmina pasa treba posebnu brigu tijekom zime
Neki psi znatno teže podnose hladnoću od drugih, bez obzira na to što su prekriveni dlakom. Razlike u veličini, građi tijela, debljini krzna i razini tjelesnih masnoća mogu učiniti određene pasmine osjetljivijima na niske temperature. Upravo zbog toga, tijekom zimskih mjeseci važno je obratiti posebnu pozornost na njihove potrebe i pružiti im dodatnu zaštitu da bi ostali zdravi.
"Kada nastupe hladne temperature, tada nemojte zanemariti važnost održavanja vašeg psa sigurnim i udobnim. Čak iako imaju krzno, psima je i dalje potrebna pomoć da se zagriju zimi", objasnili su stručnjaci za pse iz PetMD-a. Ovo je pet najčešćih pasmina kojima je potrebna dodatna zaštita zimi, piše Daily Express.
5. Hrt: Hrtovi se mogu pohvaliti vitkim tijelom, minimalnom tjelesnom masnoćom i tankom dlakom. Ove osobine čine ih izvrsnim trkačima, ali ih i čine ranjivima po hladnom vremenu. "Ne provodite puno vremena na otvorenom kada su temperature ispod nule i nemojte se iznenaditi ako vašem hrtu treba sloj odjeće da bi se ugrijao", objasnio je stručnjak iz PetMD-a.
4. Basenji: Basenji ili "afrički pas koji ne laje", mali je i elegantan gonič kratke, sjajne dlake i uvijenog repa. "Stoga se preporučuje da ga zimi izvodite na kratke šetnje od 10 do 15 minuta nekoliko puta tijekom dana, umjesto da idete na dvije duge šetnje", rekli su iz australskog brenda za njegu i opremu kućnih ljubimaca Rufus & Coco.
3. Čivava: Na trećem mjestu je čivava. "Zbog svoje male veličine, čivave se brzo prehlade. S težinom manjom od tri kilograma, ovi psi savršeno su prilagođeni toploj klimi svojeg meksičkog podneblja. Čivave mogu brzo izgubiti tjelesnu toplinu kada temperatura naglo padne, stoga je važno smanjiti izloženost hladnom vremenu", objasnili su stručnjaci.
2. Francuski buldog: Francuski buldozi, sa svojom kratkom, tankom dlakom i ravnim licem, ranjivi su i po vrućem i po hladnom vremenu. Džemper ili jakna mogu pomoći, ali treba izbjegavati dugotrajno izlaganje ekstremnim temperaturama na otvorenom.
1. Kineski kukmasti pas: Kineski kukmasti pas bez dlake gotovo da nema prirodnu zaštitu od hladnoće, sa samo malim dijelovima dlake na glavi, šapama i repu. Ovi nježni, sitni psi trebali bi nositi kaput kad god su vani. "Kineski kukmasti psi mogu imati koristi od nošenja laganog sloja pseće odjeće i unutra, ako u vašem domu puše propuh", rekli su stručnjaci iz PetMD-a.