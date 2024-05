Njezin dečko je od nje skrivao ogromnu tajnu: 'Svi su njegovi prijatelji i obitelj znali, ali nisu mi rekli'

Laura Twyford (19) otkrila je tajnu svog dečka saznala nakon što je prekinula vezu s njim jer je osjećala da on više nema vremena za nju. "Bio je jako zauzet i to je postao problem jer nije imao vremena za mene", nasmijala se u viralnom TikTok videu. "On nije imao vremena za vezu, zar ne?" I bila je u pravu: njezin sada bivši dečko vodio je dvostruki život, piše NY Post.

"Moj je dečko cijelo vrijeme bio u otvorenoj vezi i nikad mi to nije rekao. Kada sam saznala, shvatila sam da su svi njegovi prijatelji, obitelj i djevojka znali za to i da su to skrivali to od mene", ispričala je. Otkriće je podijelila u videu na TikToku koji sada ima 8,4 milijuna pregleda, a koji je objavljen 23. travnja.

U snimci od 2 minute i 51 sekunde, spomenula je kako je primijetila koketnu interakciju između svog bivšeg i druge žene u komentarima njegove objave na društvenim mrežama - samo dva dana nakon što je par prekinuo vezu. "Došla sam do komentara - i vidjela da mu je neka žena komentirala 'muž'. Pa mi je to bilo čudno", dodala je u isječku.

Počela je istraživati ​​tajanstvenu ženu i uskoro saznala da je druga cura bila u trogodišnjoj vezi s njezinim bivšim i da je sestra najboljeg prijatelja njezina dečka. "Shvatila sam da je on bio s njom noću, a sa mnom po danu. Stalno je imao neke izgovore, a čini se da je u to vrijeme bio s njom", dodala je.

Bila je šokirana kada je saznala da njezin bivši partner hoda s drugom dok je s njom bio nekoliko mjeseci. Devetnaestogodišnjakinja je mislila da su ona i njen sada bivši zaljubljeni "preko ušiju" i da imaju 'filmsku ljubav'. Međutim, kao i u većini filmova, ljubav je bila predobra da bi bila istinita. "Slala sam mu toliko poruka, ali nisam dobila nikakav odgovor pa sam smatrala da moram nešto reći toj jadnoj djevojci jer se osjećam užasno. Činim sve što mogu da je kontaktiram", kaže.

Laura se pokušala suočiti s njom o njezinom bivšem, ali je dobila odgovor od svog bivšeg koji je tvrdio da je u otvorenoj vezi s drugom ženom. "Znala je za mene cijelo vrijeme. Svi njegovi prijatelji — svi su znali cijelo vrijeme i svi su to tajili od mene", priznala je. "Izigravao me, ne samo on, već i njegova djevojka i svi njihovi prijatelji."

Korisnici TikToka odmah su joj pružili podršku, ali i ispričali svoja iskustva.. "Trauma! Također sam hodala s tipom čija je cijela obitelj znala da sam ja druga djevojka i nisu ništa rekli. Nakon toga stvarno izgubiš vjeru u čovječanstvo", napisala je jedna osoba. "Osjećao bih se tako posramljeno", dodao je netko drugi.

