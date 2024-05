Uhvatila je dečka kako ju vara tijekom prosidbe: 'Slatko sam mu se osvetila!'

Tiffany Lyn ispričala je kako ju je dečko iznenadio spontanim putovanjem u Orlando na Floridi u posjet tematskim parkovima - gestom koja ju je oduševila. Kada su stigli, njezin se dečko dobrovoljno javio za sudjelovanje u jednom od natjecanja u parku i zamolio ju je da snimi njegovu izvedbu telefonom kako bi je on mogao pogledati kasnije. Kako piše Mirror, u videu na TikToku koji je sada prikupio preko 4500 komentara, rekla je: "Daje mi svoj mobitel i kaže: 'Dušo, molim te snimi ovo. Želim da vidiš što će se dogoditi."

Opisujući to kao svoje "ostvarenje sna", snimila je svog dečka kako se natječe u tri ili četiri natjecanja prije nego što su je omele dolazne poruke na njegovom telefonu. "Kažem, 'O moj Bože, ovo je tako slatko. Kako zabavno'. Na kraju je on pobijedio. Snimam s njegovog mobitela koji mi je rekao da držim. Pa evo me s njegovim malim mobitelom, snimam, sva uzbuđena, sva ponosna na svog muškarca", ispričala je.

Zatim je primijetila da mu iskaču poruke na ekranu, a ono što je vidjela ju je šokiralo. "Ispostavilo se da poruke dolaze od njegove ljubavnice s kojom je imao nešto cijelo vrijeme dok smo mi bili zajedno", dodala je. Iz poruka, Tiffany je zaključila da je njegova udana ljubavnica bila ljuta jer je on prekinuo njihovu aferu, jer je namjeravao zaprositi nju.

"U ovom trenutku, srce mi se slomilo i skoro sam povratila. Sjedim ovdje u gomili sa stotinama ljudi, možda čak i tisućama ljudii pokušavam ruke držati mirnima i snimiti što se događa. Tada je on krenuo s prosidbom, ne znajući da ja zapravo znam sve", rekla je.

Dok je njegova velika prosidba osvjetljavala veliki ekran, a ljudi oko njih pljeskali, ona se borila sa stvarnošću njegove nevjere. Nakon javnog spektakla, došao je do nje, zagrlio ju i još jednom zaprosio. Iskoristivši trenutak, povukla ga je u stranu u najbliži restoran unutar tematskog parka i uputila se ravno prema baru. Tamo ga je suočila s istinom. "Nije se trudio poreći, potpuno je bio svjestan da je uhvaćen. Tijekom sljedećih pola sata izrekao je niz isprika, nadajući se da će me to umiriti, ali ja nisam pokazivala nikakve osjećaje. Jedine riječi koje sam uspjela reći u tom trenutku bile su: 'Dušo, ovaj dijamantni prsten od dva karata jednostavno neće biti dovoljan'", prisjetila se.

U drugom videu, Tiffany je otkrila da je, iako nije odmah prihvatila njegovu prosidbu, ostala s njim još nekoliko mjeseci prije nego što je ipak odustala. Što se tiče prstena, Tiffany je podijelila da ga je na kraju vratila, govoreći svojim pratiteljima: "Znam da biste mogli misliti da sam luda ili glupa, ali nije mi to trebalo. Ne želim ništa od njega, vratila sam mu taj prsten jer je bio ukaljan", dodala je.

Unatoč mogućnosti slomljenog srca, Tiffany je pronašla snagu u toj situaciji, tvrdeći da je najbolja osveta njezinom nevjernom bivšem očuvanje njezinog integriteta i sreće. "Tišina je smrtonosna. Tišina ti vraća moć tako da nisi ti taj koji izgleda kao budala", nastavila je. Tiffany je priznala da je traženje osvete moglo ponuditi privremeno zadovoljstvo, ali ne bi pridonijelo dugoročnom zadovoljstvu. Otkrila je da je sudbina imala svoje planove; naime, njezin se bivši oženio nakon njihovog prekida, no brak je trajao samo godinu dana, a on je sada samac. S druge strane, Tiffany sada uživa u "vezi punoj ljubavi".

Gledatelji videa bili su oduševljeni Tiffanynim trijumfom i brzo su pohvalili njezin pristup. Jedan je gledatelj komentirao: "Najbolja osveta je bez reakcije. Ljudi vole reakciju kako bi te mogli nazvati ludim. Pretjerano reagiranje daje im moć!". Tiffany je otkrila: "Trebalo mi je oko dvije godine i oko 10.000 dolara terapije samo da konačno opet budem u redu sa sobom."

Na njezinu je objavu jedan korisnik komentirao: "Uistinu vjerujem da je većina javnih prosidbi potajno manipulativna strategija kako bi se druga osoba natjerala da pristane." Drugi se korisnik ubacio: "Ja bih počeo čitati poruke naglas dok me prosio." Treći je primijetio: "Cijeli svemir ti je pomogao tog dana i spasio te od života bijede."

