Nikada niste slomili kost? Nije stvar samo sreće: Ove tri teorije bi mogle to objasniti

Lomljenje kostiju jedan je od najčešćih ozljeda, posebice u djetinjstvu kada su djeca često aktivna i znatiželjna. Bilo da se radi o udaranju lopte s prijateljima ili satu tjelesnog u školi, nespretni ljudi znaju sve o lomljenju jedne ili dvije kosti. Mnogi ljudi su u svojoj mladosti doživjeli barem jedan lom, no zahvaljujući napretku medicine i pravilnom liječenju, većina se uspješno oporavi bez dugoročnih posljedica. Ipak, postoje i oni sretnici koji, unatoč aktivnom životu, nikada nisu slomili kost.

Jedna je korisnica na TikToku podijelila tri bizarne teorije o ljudima koji nikada nisu slomili kost. Iako bi mnogi to pripisali sreći, korisnica Sara's Weird World smatra da bi tu mogla biti prisutna božanska zaštita, piše Unilad. Prvo je objasnila teoriju duhovne zaštite. "Navodno postoji duhovni razlog zašto ljudi nikada nisu slomili kost. To je zato što su imaju duhovnu zaštitu te su gotovo nedodirljivi na čudan način. Zaštićeni su od viših sila", objasnila je Sara.

Druga teorija odnosi se na dobru karmu. "Teorija je da ti ljudi posjeduju dobru karmu koju su zaradili čineći dobra djela. To štiti pojedince od bilo kakve štete", rekla je korisnica. Šteta može značiti i druge stvari osim slomljenih kostiju. Treća teorija je o iskustvima iz prošlih života.

Sara je objasnila da se radi o religijskom vjerovanju u reinkarnaciju koje sugerira da ljudi koji su se mnogo mučili u prošlim životima imaju veću šansu za sreću u svom reinkarniranom životu. "Kaže se da su ljudi, koji u ovom životu nikada nisu slomili kost, možda doživjeli značajnu traumu u prošlom životu i zato su pošteđeni sličnih iskustava u ovom životu", dodala je.

Mnogi su korisnici odlučili podijeliti svoja mišljenja u komentarima viralnog videa. "Ili, saslušajte me, smo samo lijeni i nikada ne izlazimo iz kuće osim ako ne moramo", napisala je jedna korisnica. "Ako netko nikada nije slomio kost, to znači da je to njegova posljednja reinkarnacija", dodala je druga.