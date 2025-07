Upozorenje liječnika: 'Zaboravite zauvijek na štapiće - evo kako biste trebali čistiti uši'

Mala količina ušne masti korisna je za zdravlje uha pa je često najbolji pristup ne dirati je. Ako dođe do začepljenja, ponekad je dovoljno nekoliko kapi vode da se ono ukloni. Ušna mast, tvar koju mnogi smatraju nepoželjnom, zapravo ima korisnu funkciju u umjerenim količinama. Ona prirodno čisti ušni kanal krećući se prema van, skupljajući pritom mrtve stanice kože, dlačice i prljavštinu. Istraživanja pokazuju da mast ima antibakterijska i antigljivična svojstva. Ako u ušima nema dovoljno masti, mogu postati suhe, a nedostatak izazvati svrbež i nelagodu, otkriva za Harvard Health dr. Howard E. LeWine.

Mnogi, međutim, imaju problema s prekomjernim nakupljanjem ušne masti. Previše masti može izazvati bol, infekcije i djelomičan gubitak sluha. Ako se smjesti na određen način, može potaknuti i kašalj iritirajući živac koji prolazi kroz uho. Američka akademija za otorinolaringologiju savjetuje da se ušna mast ne uklanja osim ako ne izaziva smetnje. Ipak, teško je znati je li ona uzrok problema dok se ne ukloni.

Liječnički naziv za ušnu mast je cerumen (lat. cera = vosak). Nastaje miješanjem masnih sekreta žlijezda lojnica i znojnica u vanjskom dijelu ušnog kanala. Pokreti čeljusti, poput žvakanja i govora, pomažu njezinoj prirodnoj migraciji prema van, gdje se osuši i otpadne. Ako ušna mast dugo stoji u uhu ili skuplja puno nečistoća, može očvrsnuti i izazvati začepljenje. Stanja poput ekcema također potiču stvaranje tvrde masti. S godinama, sekreti postaju gušći i teže izlaze iz uha. Neki ljudi prirodno proizvode suhu mast i skloniji su njezinu nakupljanju, a najčešće je to slučaj kod osoba istočnoazijskog podrijetla.

Uklanjanje ušne masti vrlo je čest zahvat kod liječnika opće prakse. No, mnogi to pokušavaju sami, i to često krivo. Liječnici kažu kako nikako ne bismo trebali koristiti štapiće za uši jer oni samo guraju mast dublje u uho. Umjesto toga, nakapajte nekoliko kapi obične vode, fiziološke otopine ili vodikovog peroksida. Pričekajte minutu, a zatim nagnite glavu u drugu stranu da tekućina i mast iscure. Možete koristiti i gumenu špricu za ispiranje. Osobe s oštećenim bubnjićem ne smiju koristiti vodu zbog rizika od infekcije srednjeg uha. Danas su dostupne su i kapi bez recepta na bazi vode (s octenom kiselinom, peroksidom ili sodom bikarbonom) ili ulja. Nekad je dovoljno koristiti samo njih, a ponekad treba dodatno ispiranje. Ako se mast stvrdnula blizu bubnjića, to je često posljedica loših pokušaja uklanjanja.

Slušni aparati ometaju prirodni izlazak masti i mogu potaknuti žlijezde na jaču proizvodnju. Zbog ušne masti čak 60 do 70 posto slušnih pomagala šalje se na servis jer vosak ulazi u otvore i oštećuje komponente. Ako nosite slušni aparat, redovito provjeravajte kod svog liječnika dolazi li na njemu do nakupljanja masti.