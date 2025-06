Nije mogla vjerovati što su članovi obitelji donijeli na njezino vjenčanje: 'To je bilo nepoštivanje'

Vjenčanje je jedan od najvažnijih i najsretnijih događaja u životu svake osobe, no ponekad upravo bliski članovi obitelji svojim ponašanjem mogu pokvariti tu posebnu proslavu. Nesuglasice, nepromišljeni komentari ili neprikladni postupci mogu unijeti napetost i narušiti atmosferu, ostavljajući trajni dojam koji nitko nije želio.

Jedna je mladenka šest tjedana nakon vjenčanja na Redditu podijelila svoju frustraciju i pitala druge korisnike smatraju li da je pretjerala. Objasnila je da je osam mjeseci pomno planirala vjenčanje sa suprugom i roditeljima, a nakon dugog razmišljanja odlučili su se za elegantnu jutarnju ceremoniju s prijemom u obliku bruncha u prostoru poznatom po vrhunskoj ponudi renomiranog kuhara, piše New York Post.

"Jelovnik smo pažljivo birali mjesecima unaprijed, uključujući škampe s palentom, quiche, bar s pecivima i raznim džemovima, kobasice i slaninu, piletinu s vaflima i još mnogo toga", napisala je mladenka u svojoj objavi te je dodala da je taj izbor hrane koštao par 98 dolara po osobi. Također je objasnila da su ona i suprug na početku svoje veze započeli tradiciju zajedničkog subotnjeg bruncha, pa je taj prijem označio njihov prvi brunch kao bračnog para, što ga je učinilo dodatno sentimentalnim.

Kao i na gotovo svakom vjenčanju, među uzvanicima bilo je nekoliko manje omiljenih članova obitelji. "Moj ujak i njegova supruga prolaze kroz težak razvod, a ujna je poznata po nepristojnom ponašanju i iskorištavanju ostatka obitelji. Iznenadili smo se kada smo otkrili da će je dovesti na vjenčanje svega tri dana prije, s obzirom na njihovu situaciju, ali nismo ništa rekli", objasnila je.

Navodno su, dok su se vozili 15 minuta od crkve do mjesta prijema, ujak i njegova supruga bili gladni, pa su zaustavili po porciju pržene piletine u restoranu brze hrane. Mladenka je pojasnila da to nije problem i da je zapravo potpuno u redu s tim, no pravi razlog njezine frustracije bile su radnje njezin ujne čim je stigla na mjesto proslave. Nakon što je ušla na prijem i pogledala raskošni brunch, koji je nudio mnogo opcija i bio jako obilan, ujakova supruga otišla je do automobila, uzela ostatke brze hrane, vratila se u dvoranu i otvoreno ih pojela za jednim od ukrašenih stolova.

No, to nije sve. Ujak i njegova supruga su se fotografirali kako jedu brzu hranu za stolom te su fotografije objavili na Facebooku u dva odvojena navrata, što je uvrijedilo mladenku i njezinu majku. Da stvar bude gora, drugi članovi obitelji komentirali su objave ujaka i njegove supruge riječima: "Nema ništa elegantnije od donošenja brze hrane na vjenčanje s cateringom!".

"Teško mi je nositi se s osjećajem da me nisu poštovali na dan u koji smo uložili toliko vremena, novca, energije i pažnje, a svaki put kad oni o tome objave nešto, samo me još više boli. Ne želim komentirati te objave jer se bojim da će smatrati da pretjerujem, ali to me je stvarno jako povrijedilo", napisala je mladenka.

Mnogi su korisnici Reddita stali na njezinu stranu. "Ubija me što su donijeli prženu piletinu, a ti si doslovno poslužila prženu piletinu. Očito je da je samo htjela napraviti scenu", istaknuo je jedan komentator. "Osramotila je sebe, a ne tebe, a Facebook objava u kojoj ju je netko prozvao savršeni je dokaz toga", dodala je jedna osoba.

Većina komentara suosjećala je s mladenkom i podijelila vlastite priče, od mladoženje koji nije htio jesti hranu s vlastitog vjenčanja pa je umjesto toga naručio McDonald’s na mjesto proslave, do velike skupine članova obitelji koji su unaprijed prigovarali zbog jelovnika na vjenčanju. "Zvuči kao da su ih i tvoji drugi gosti oštro osuđivali. Ja bih dopustio drugim ljudima da se zauzmu za tebe. Očito nitko ne voli ovu ženu i nema smisla dopustiti joj da ti uništi dan!", zaključio je Redditor.