Gošća ostala šokirana potezom mladenke: Htjela je poslati račun onima koji nisu došli na vjenčanje

Život često donosi nepredvidive situacije koje nas mogu spriječiti da budemo prisutni na važnim trenucima u životu naših bližnjih, poput vjenčanja. Bez obzira na to koliko bismo željeli podijeliti radost i podršku, ponekad nas obveze, udaljenost ili neočekivane okolnosti spriječe da prisustvujemo tim posebnim događajima.

No, jedna je mladenka takvu situaciju odlučila riješiti na svoj način. Ignorirati par zaljubljenih na njihov veliki dan, posebno nakon što ste potvrdili svoj dolazak, može vas koštati više od samog prijateljstva, a na vlastitom je primjeru to otkrila jedna osoba, piše New York Post. "Mladenka je tražila potvrdu dolaska da bi znala koliko će ljudi biti i koliko tanjura hrane treba naručiti", napisala je jedna žena u objavi na Redditu.

Autorica objave rekla je mladenki da će na vjenčanje doći ona, njezin dečko i njezina mama. "No, na dan vjenčanja moj dečko nije mogao doći zbog problema s rasporedom na poslu, a moja mama se razboljela. Mladenka se naljutila i rekla da je potrošila 50 dolara po tanjuru te da ne može vjerovati da oni ne dolaze iako smo potvrdili dolazak. Rekla je da razmišlja o tome da im naplati po 50 dolara za svaki izostanak!", napisala je užasnuta žena.

Dodala je da se zapitala tko uopće troši toliko novca pa tanjuru. "Nisu samo oni propustili vjenčanje, pa je možda bila ljuta što je izgubila novac", napisala je žena. Ogorčena, smatrala je da je zahtjev mladenke za nadoknadom bio krajnje neukusan. "Zvučalo je tako kičasto. Za usporedbu, to je bilo vjenčanje izvan grada te smo svi morali putovati avionom. Već je samo doći na njezino vjenčanje bilo skupo", objasnila je autorica.

No, komentatori su uglavnom bili na strani mladenke. "Potvrditi dolazak na vjenčanje, a onda se ne pojaviti, izrazito je nepristojno", napisao je jedan korisnik. "Izgubio sam 700 dolara zbog ljudi koji se nisu pojavili na vjenčanju moje kćeri. Razumijem opravdane razloge poput bolesti ili hitnih situacija, no neki izgovori su bili 'slabi', a jedan je bio čista laž. Nikad ne bih tražio da mi netko vrati novac, ali gosti bi trebali biti svjesni da, ako su već potvrdili dolazak, trebaju dati sve od sebe da se i pojave", dodao je drugi.

"Dečko i mama bi ipak trebali poslati poklon iako nisu mogli prisustvovati", objasnio je treći. "Ako potvrdiš dolazak i ne pojaviš se, iz bilo kojeg razloga, i dalje bi trebao poslati novčani poklon koji bi im ionako dao", složio se četvrti.