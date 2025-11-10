Nije bijela: Ova boja stropa u spavaćoj sobi pomoći će vam da brže zaspite

Rijetko razmišljamo o tome koliko uređenje naše spavaće sobe zapravo utječe na kvalitetu sna. Boje zidova, rasvjeta, raspored namještaja pa čak i detalji poput posteljine mogu imati velik utjecaj na to koliko se brzo opuštamo i uspijevamo zaspati. Pravilnim odabirom elemenata možemo stvoriti prostor koji potiče mir, odmor i dobar san. Kada su u pitanju stropovi u spavaćoj sobi, tada je "zadana" boja često bijela, zahvaljujući tome što je neutralna i dobro reflektira svjetlost.

Međutim, to nije uvijek najbolja opcija kada je u pitanju stvaranje ugodnog okruženja koje će vam pomoći da dobro spavate. Dizajner interijera Benji Lewis rekao je da će boja stropa imati značajan utjecaj na cjelokupni dojam prostorije i da bi se trebala razmatrati unutar cjelokupnog dizajnerskog pristupa. Preporučio je umirujuće nijanse poput plave i zelene da bi se potaknuo odmor, umjesto oštre bijele. "Pristup uređenju spavaće sobe kao utočišta uistinu je podignut na višu razinu posljednjih godina, ponajviše zahvaljujući trendu korištenja boje na stropu umjesto uobičajene bijele", rekao je Lewis.

Svijetle boje mogu previše stimulirati um, a to je nešto što će ljudi željeti izbjegavati kada dođe vrijeme za spavanje. Međutim, s druge strane, mirne nijanse, posebno plava i zelena, potiču odmor, piše Daily Mail. I bijelu boju treba izbjegavati jer je toliko učinkovita u reflektiranju svjetlosti, od obližnjih uličnih svjetiljki do zaslona telefona, da posvjetljuje i otvara prostore, što može potaknuti budnost i energiju, što nije idealno za spavanje.

Osim toga, čisto bijela boja može djelovati klinički, čak i hladno, kada su u pitanju domovi. Umjesto toga, kada je u pitanju stvaranje prostora koji potiče san, tada je plava za stropove omiljeni izbor, iako ne najsvjetlije nijanse boje, jer se smatra da izaziva osjećaje prirode i prirodnog svijeta. Zelena se također preporučuju, iako se opet ne preporučuju najsvjetliji tonovi. Umjesto toga, ljudi bi se trebali odlučiti za hladnije note optimalne boje - na primjer, kaduljasto zelenu.

Srednje smeđi tonovi također mogu funkcionirati ovdje, iako se preporučuju vrlo blijede nijanse. Iako smeđa može biti opuštajuća, obično bolje funkcionira na zidovima nego na stropovima. Međutim, tamni tonovi nisu potpuno isključeni, prema stručnjaku. "Ionako sam ljubitelj tamnih boja, ali posebno u spavaćoj sobi, gdje je logično da, budući da je to soba u kojoj provodite najviše vremena noću, možete odabrati tamnu boju", objasnio je Lewis.

Jedan od načina za uključivanje obojenih stropova u spavaću sobu je korištenje tehnike poznate kao "natapanje bojom". "Trenutačno postoji pravi užitak u tehnikama gdje se jedna boja nanosi na zidove, drvenariju i strop. To posebno dobro funkcionira u spavaćoj sobi jer stvara cjelokupan osjećaj ugode i ravnoteže", rekao je stručnjak. Također se kaže da ova tehnika može posebno dobro funkcionirati za spavaće sobe jer može stvoriti efekt "čahure".

Oni koji žele zadržati neutralniji osjećaj u svojoj spavaćoj sobi imaju opcije osim bijele. "I dalje možete zadržati svijetle boje, bez odabira bijele na stropu. Nijansa poput bež-sive s blagim zemljanim podtonom ili vrlo svijetla, meka sivo-bijela boja se dovoljno udaljavaju od bijele, a da pritom ne prelaze u žute tonove", zaključio je.