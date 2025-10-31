Dizajnerica interijera otkriva: Ovo je šest zastarjelih trendova koje trebate odmah izbaciti

Mnogi ljudi uređuju svoj dom prateći aktualne trendove u interijerima, želeći da njihov prostor izgleda moderno i svježe. Iako trendovi mogu biti inspirativni i donijeti dašak novosti u dom, s vremenom se ukusi mijenjaju, a ono što je nekoć bilo "must have", danas može djelovati zastarjelo. No, s obzirom na to da se trendovi u uređenju doma brzo mijenjaju, dizajnerica interijera je objavila video na TikToku u kojem je sastavila popis šest trendova za koje smatra da bi ih trebalo ostaviti u prošlosti.

Dizajnerica s 14 godina iskustva smatra da čak i manje preinake mogu učiniti ogromnu razliku u estetici doma. Prvo je savjetovala da se ne koriste LED ogledala s pozadinskim osvjetljenjem u kupaonicama jer daju ugođaj jeftinog hotela. Umjesto toga, predložila je zamjenu toplim ogledalima s pozadinskim osvjetljenjem da bi se stvorio luksuzniji osjećaj. Njezin drugi savjet odnosi se na jednostavan i povoljan trik kojim dom može izgledati prostranije, a to je postavljanje karniša bliže stropu, a ne neposredno iznad prozora, piše Daily Express. Ova jednostavna promjena može odmah učiniti vaš prostor "elegantnijim".

Treći savjet uključuje brzu i jeftinu promjenu u kupaonici. Dizajnerica je savjetovala zamjenu stare glave tuša filtriranom glavom visokog tlaka, koja je ujedno i bolja za kožu. Također je predložila da zamijenite dosadne, plastične rolete pravim tkaninama i drvenim roletama. Dodala je da, ako nisu izrađene od tkanine ili drva, nema smisla uopće ih imati. Oni koji razmišljaju o promjeni podova trebali bi se odlučiti za elegantne, svijetle, drvene tonove da bi prostor djelovao veći i ugodniji, umjesto tamnih i sjajnih podova koje je teško čistiti.

Šesti je savjet pomalo kontroverzan jer je dizajnerica vlasnicima kuća savjetovala da uklone prozore iz kupaonica i umjesto toga koriste LED rasvjetu. "Nemojte dopuštati vanjskom svjetlu da prodire u kupaonicu. LED rasvjeta je puno bolja i sprječava stvaranje plijesni", objasnila je.

No, mnogi se ipak nisu složili s njom. "Prirodno svjetlo je bolje, treba nam vitamin D i uštedimo novac na računu za struju", "Sve je bilo sjajno dok nam nije uskraćeno prirodno svjetlo u kupaonici", "Sviđaju mi ​​se svi savjeti osim zadnjeg koji je zbunjujuć! Volim prozor u kupaonici i to zbog ispuštanja pare iz tuša da bi se spriječila plijesan", samo su neki od komentara.