Psihologinja otkrila: 'Jedna promjena u vašem domu može odmah podići vaše raspoloženje'

Dora Škrlec
02.11.2025.
u 15:37

"Često podcjenjujemo koliko naša okolina oblikuje način na koji se osjećamo", objasnila je

Mnogi ljudi svakodnevno provode sate u svom domu, a da nisu ni svjesni koliko okolina u kojoj žive može utjecati na njihovo raspoloženje. Boje zidova, raspored namještaja, pa čak i detalji poput ukrasa ili rasvjete mogu nesvjesno oblikovati osjećaj sreće, smirenosti ili stresa. I dok mnogi za svoje uređenje biraju neutralne boje poput bijele i bež, psihologinja je otkrila koja je najbolja boja za poboljšanje raspoloženja, piše Daily Express.

Klinička psihologinja dr. Sophie Mort objasnila je zašto bi unošenje daška boje moglo biti upravo ono što je potrebno našim domovima i umovima. "Boja ima snažan psihološki učinak. Topli tonovi poput žute ili narančaste mogu djelovati energično, dok plava i zelena često potiču smirenost. Često podcjenjujemo koliko naša okolina oblikuje način na koji se osjećamo. Bojenje doma nije samo estetska odluka, već ono utječe na emocionalne signale koje mozak prima, što postupno oblikuje raspoloženje. Ono što također volim kod ovog trenda prema svjetlijim domovima jest to što odražava veći psihološki princip: samoizražavanje", rekla je Mort.

Odabir upečatljivih boja može biti način da svijetu pokažete nešto o sebi, a takva autentičnost obično pozitivno utječe na dobrobit. Ako vaš dom doista odražava tko ste, veća je vjerojatnost da ćete se u njemu osjećati ugodno i stabilno. Provedeno je istraživanje u kojem su ispitanici rekli da vjeruju da se nečija osobnost može prepoznati po bojama u njihovom domu. Njih 60 posto smatra da oni koji imaju šarene prostore vole izražavati sebe, 54 posto ih opisuje kao vesele, a 42 posto kao jedinstvene.

"Znamo da boje imaju moć potpuno transformirati osjećaj doma. Nove palete boja olakšavaju kupcima da unesu radost u vlastite prostore, bilo da se radi o smirujućoj plavoj ili radosnoj žutoj", zaključila je Laura Dollimore, voditeljica odjela za boje u tvrtki B&Q.

