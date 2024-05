Nesvakidašnji kuhar Cedrik zaludio mnoge: 'Kada kuham usredotočen sam na romantiku i seksualnost'

Ako ste ikada proveli vrijeme na food strani TikTok ili Instagram, onda zasigurno znate da mnoge kreatore sadržaja koji čine kuhanje neodoljivim i ekstremno zanimljivim. Jedan od njih je i chef Cedrik Lorenzen, 32-godišnji TikTok kuhar koji ima impresivnih 3,7 milijuna pratitelja na Instagramu i 4,8 milijuna pratitelja na TikToku, a svojim sadržajem redovito privlači pažnju mnogih.

Atraktivan kuhar ipak nije običan kuhar, jer on ne snima videe u kutama zakopčanima do grla, niti je koncentriran isključivo samo na hranu. Naime, Cedrik zna zašto ga pojedini korisnici prate, te se trudi svoju hranu pripremati što je zavodljivije moguće.

Govorimo o nježnom miješenju tijesta, sisanju prstiju, gomili usporenog kapanja, lizanju svojih jela, te namigivanju, a osim toga je i često bez majice. Osim kuhanja, postoje i videi gdje Cedric senzualno čisti kuhinju. Žene su odavno prestale dolaziti na njegov profil samo zbog hrane ili recepata. Neki od komentara koje dobiva ispod svojih videa su: "uzmi me", "oženi me", "uzbuđuješ me", "ni pećnica nije vruća kao ti", i slično.

Cedrik je inače i veliki zaljubljenik u sport i fitness kojima se intenzivno bavi već dugi niz godina, te jede zdravo i trenira svaki dan. Iako se njegov žanr kuharskog sadržaja ponekad naziva 'napaljeni TikTok kuhar', švicarski kreator hrane smatra da taj izraz ne odgovara onome što on zapravo radi. Bilo da nabavlja ili razvija nove recepte, proizvodni proces od početka do objavljivanja, uključujući snimanje, montažu i kuhanje, može potrajati od 15 do 30 sati.

Nekima bi moglo biti iznenađujuće da su Lorenzenove društvene strategije kao kreatora sadržaja s punim radnim vremenom dio njegovog plana da postane ugostitelj. Koje god jelo pripremao ili vještinu koju uči, njegova vizija otvaranja i vođenja više restorana uvijek mu je u prvom planu — uz cilj da svoje pratitelje učini gladnima za još sadržaja.

"Nisam svjesno planirao svoju strategiju, stvorio sam sadržaj koji mi se činio pravim. S vremenom se prirodno razvijao, postajao sve profinjeniji i specifičniji, dijelom zahvaljujući doprinosu moje zajednice. Sadržaj koji proizvodim odjekuje mojom kreativnošću, a moj jedinstveni pristup usredotočen je na teme romantike i seksualnosti", rekao je jednom prilikom u intervjuu za kulinarski portal.

Dodao je i da je mnogima možda izazovno shvatiti da je pomicanje granica ključno za održavanje relevantnosti, što je također, kako kaže, lukav ples između toga da to učinite kako treba ili da pretjerate. "Unatoč tome, sve što stvaram ima temu, svrhu i specifičan cilj koji ide ka tome da postanem ugostitelj. Na primjer, svaki dio sadržaja omogućuje mi da naučim nešto novo, bilo da se radi o tehnici ili procesu, dok ga uklapam u svoj žanr i istovremeno i nadam se da zadržavam relevantnost", dodaje on.

