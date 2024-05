Ostavio je djevojku nakon 'neugodnog' vikend kampiranja: 'Nikad neću oprostiti što je učinila!'

Veze su pune uspona i padova – a najbolje veze nisu one koje nemaju problema, već one koje mogu zrelo prebroditi te teške trenutke kako bi postale jače. Ali jedan je muškarac priznao je da više nije mogao izdržati sa svojom djevojkom, pa je prekinuo s njom.

Naime, ispričao je da je ona otišla na kampiranje sa svojim odbojkaškim timom u kojem su slučajno bila i dva muškarca. 27-godišnji muškarac objasnio je da se osjećao nelagodno zbog njezinih planova za odmor, ali je njegova djevojka (22) ipak otišla i ostavila ga "ljubomornog i frustriranog", piše Mirror.

VEZANI ČLANCI:

U objavi na Redditu, muškarac iz SAD-a rekao je da on i njegova djevojka imaju vezu na daljinu jer se ona odselila iz države kad su započeli vezu. Planirao je preseliti živjeti s njom u budućnosti, ali par se viđao samo svakih nekoliko mjeseci.

Nedavno se njegova djevojka sprijateljila s ljudima igrajući odbojku u parku, a dvojica od tih prijatelja su muškarci. Jedan od njih, Mike, postao je blizak sa ženom, a njezin dečko bio je ljut zbog toga. "Postoji jedan određeni tip Mike koji želi biti njezin mentor za posao koji radi. Kad sam ga prvi put upoznao, gotovo da je djelovao iznenađeno da ona ima dečka. Njihova zajednička interakcija je bila čudna, ali sam to odložio u mislima i nastavio dalje", objasnio je.

Kampiranje je, međutim, upalilo zvona za uzbunu u njegovoj glavi jer nije želio da njegova djevojka bude nasamo s Mikeom. I iako ga je uvjeravala da će s njima biti još jedna žena, on nije bio sretan – i sada je zbog toga prekinuo njihovu vezu. "Rekla mi je da ide na kampiranje s nekim odbojkašima. Dva muškarca i ona – jedan od njih je Mike. Mogla je vidjeti na mom licu da mi nije drago zbog toga, ali nas je nešto drugo omelo i nismo pričali o tome. Vratila se nekoliko dana kasnije i rekla mi je da je uvjerila jednu od svojih prijateljica da pođe s njom, ali nije do kampiranja, samo mi se ne sviđa taj tip. No ja joj ne mogu govoriti što da radi ili ne radi", dodao je.

GALERIJA: Izbjegavajte ih: Ovih 7 svađa može uništiti vašu ljubavnu vezu!

Muškarac je priznao da se osjeća "ljubomorno i frustrirano" zbog toga jer ne može biti tamo s njom. Također je rekao da se osjeća nesretno zbog toga što su muškarci na putovanju platili za sve, uključujući stvari kao što su jet ski i veslanje na dasci, te da joj to nikada neće oprostiti. Komentatori objave bili su podijeljeni. Dok su neki govorili da ga je to bio iskaz ženinog nepoštovanja jer nije slušala brige svog dečka, drugi su vjerovali da je on pretjerao.

"Ja sam muškarac i znam da ne bih platio za još jednu djevojku osim ako nije obitelj, ako ne izlazim s njom ili ako ne mislim da imam priliku. Dakle, ona se viđa s njim ili mu daje znakove. U svakom slučaju , ne bih to tolerirao", napisao je jedan korisnik. Ali drugi je upitao: "Jesi li pokušao biti odrasla osoba i razgovarati s njom o tome ili si pitao hrpu stranaca na internetu za savjet koji ne znaju apsolutno ništa o vama dvoje?" A treći je komentirao: "Mislim da je čudno ne reći joj izravno da ti je neugodno što ide na putovanje i onda prekinuti s njom jer je otišla."

Žena se srami priznati da ima aferu: 'Znam da taj odnos nikamo ne vodi, ali seks je odličan'