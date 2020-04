Nepravilnosti na noktima nemojte zanemarivati, ponekad ukazuju na ozbiljne bolesti

Mnogi ljudi o noktima ne vode neku posebnu brigu i često ni ne primjećuju sitne promjene na njima koje mogu ukazivati na različite zdravstvene probleme. Dr. Monisha Bhanote otkrila je što se sve može događati s noktima i koji su razlozi, prenosi MSN.



Udubljeni nokti

Bhanote kaže da bi to mogao biti rani pokazatelj upalnog artritisa ili psorijaze.



Bijele mrlje

Male bijele mrlje na noktima nisu rijetkost, kaže liječnik dr. Luiza Petre za SheKnows. Napominje da bi ih mogle izazvati gomile različitih stvari, uključujući gljivičnu infekciju, alergijsku reakciju, ozljede nokta, nedostatak vitamina ili sistemsku bolest.



"Ne rijetko su one pokazatelj i da trebate promjenu u prehrani. Unos kalcija ili vitamina C može vam pomoći da se ne stvaraju bijele mrlje na vašim noktima."



Ako su se bijele mrlje pokazali još neki simptomi bolesti moguće je da imate infekciju ili neku bakteriju koja zahtjeva liječnički pregled.



Naborani

Bhanote kaže da grebeni mogu biti vertikalni ili vodoravni. Okomiti grebeni mogu biti normalna varijacija osim ako nisu povezani s uklanjanjem boje, ali mogu se primijetiti i kod anemije - nedostatak željeza. "Međutim, vodoravni grebeni mogu upućivati ​​na bolest bubrega ili reakciju lijeka", objašnjava ona.

Žuti nokti

Žuti nokti nisu samo ružnog izgleda, kaže liječnik dr. Richard Honaker. Oni mogu ukazivati ​​na nekoliko bolesti, uključujući gljivične infekcije, ali i bolesti jetre ili bubrega.



Tanki nokti

Ako su vam nokti 'lakši' nego inače, to može biti znak bolesti, uključujući anemiju, bolest jetre ili kongestivno zatajenje srca, kaže Bhanote.



Plavkast nokti

Ako nokti imaju plavu nijansu, to može biti znak da ne dobivate dovoljno kisika, što može upućivati na bolest pluća ili kardiovaskularne bolesti, objašnjava Bhanote.



Suhi, lomljivi ili ispucali nokti

"Nokti poput ovih mogu biti simptom hipotireoze ili anemije", kaže Bhanote. "Međutim, to možda nije jedini uzrok. To se može vidjeti i kada često perete ruke (kao na primjer kod zdravstvenih djelatnika, kuhara i slično). Zaštita ruku rukavicama i upotreba losiona može riješiti problem ako nema neke ozbiljne bolesti."



Ako ste zabrinuti ili primjetite neke neobične promjene na noktima, tražite mišljenje liječnika. Ponekad su nepravilnosti na noktima bezopasne, ponekad nastaju greškom pri kozmetičkom tretmanu, ali ponekad su i znak bolesti.