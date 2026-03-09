Puppuccino za pse, kava za vlasnike, znamo kad se može u Dogs’ Café Zagreb!

Na prvi dan proljeća vraća se Dogs’ Café Zagreb u svom drugom izdanju. – Sve je počelo od želje da i moj pas dobije svoju "kavu", a ne da samo leži na podu pored stola. Maštala sam o mjestu gdje je moj pas dobrodošao, a ne da se samo tolerira – kaže Petra Turkulin Odak, autorica koncepta. Inspirirana dogs’ caféima diljem svijeta, Petra je osmislila pop-up event gdje psi uživaju, a i njihovi vlasnici mogu provesti kvalitetno vrijeme zajedno, družiti se i upoznati druge ljubitelje pasa.

Osim zabave i druženja, Dogs’ Café Zagreb ima i humanitarni karakter. Događaj ističe važnost udomljavanja pasa i pružanja prilike onima koji traže dom, ljubav i prijateljstvo. Ove godine posebna pažnja posvećena je suradnji sa skloništem Luč Zagorja, koje je dio veterinarske grupacije Vetti Group, te od 2014. godine skrbi o napuštenim i izgubljenim životinjama na području Krapinsko-zagorske županije.

Sklonište osigurava veterinarsku skrb, mikročipiranje, cijepljenje, sterilizaciju te aktivno radi na pronalasku trajnih i odgovornih domova za pse. Posjetitelji će imati priliku informirati se o procesu udomljavanja i saznati kako i sami mogu postati dio priče koja mijenja život, i psima i ljudima. Ovu lijepu gestu podržali su i poznati rukometni reprezentativci Filip Glavaš i Luka Lovre Klarica, kao i Daniela Trbović, Asja Petersen, Marko Šabarić i Paulina Jazvić.

U suradnji s veterinarskom grupacijom Vetti Group, posjetitelji će se moći informirati o odgovornom vlasništvu, savjetima za zdravlje pasa i podržati inicijative koje promiču brigu i udomljavanje. Na meniju su, osim kave i matche, kokteli i nezaobilazni puppuccino, kao i torta za pse. Posjetitelji će od 11 do 14 sati moći dobiti Nik Titanikove karikature sebe i svojih ljubimaca, dok će od 14 do 18 sati veterinari, uključujući dr. Sašu Dujanovića iz Veterinarske klinike BUBA, pružati pregled zubića. – Ljudi koji imaju pse vole se družiti s drugim vlasnicima, a kada su ljubimci u prvom planu, mjesto postaje po mjeri pasa i njihovih ljudi. Veselim se što smo stvorili prostor koji donosi i emocionalnu vrijednost – dodaje Petra.