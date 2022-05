Neobičan, a jednostavan trik kojim će kolačići i keksi tjednima biti svježi i mekani

Pohranjivanje hrane na pravo mjesto može imati veliki utjecaj na to koliko dugo traje, a također može i pomoći u uštedi novaca. Svi vole kolačiće i kekse, no iako su jako ukusni, nažalost ne traju baš dugo. No, jedna žena podijelila je na Tik Toku neobičan trik kojim će vaši kolačići u staklenci dugo ostati svježi, piše Express.

- Keksi u staklenci brzo će se stvrdnuti, ali postoji rješenje za to. Sve što trebate je staviti krišku kruha u staklenku s kolačićima ili keksima. To će ih ponovno učiniti mekanima - rekla je u videu.

Pohranjivanje kolačića i keksa s kruhom neobičan je, ali vrlo koristan način da budu dulje svježi. Oni upijaju vlagu iz kruha što će ih dulje učiniti mekanima i svježima. Najbolja opcija je bijeli kruh jer ne prenosi svoje okuse na kolačiće. Kada se kruh počne stvrdnjavati, može se dodati nova kriška kruha.

Stručnjaci za uštedu novca u We Thriftu također su preporučili ovu metodu kao izvrstan način za uštedu novca, a korisnici društvene mreže oduševili su se neobičnim trikom pa su u komentarima zahvalili tiktokerici što ga je podijelila.

- Ovo ću isprobati, hvala ti - napisala je jedna korisnica.

- Radim to već neko vrijeme i stvarno djeluje. Odličan trik - komentirala je druga.

