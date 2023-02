Nemojte ju raditi: Ovo je jedna od najnepristojnijih navika na večerama!

Zamislite situaciju: organizirali ste večeru za prijatelje u svojoj kući i zaista se se potrudili oko jela. Upravo ste im servirali glavno jelo koje ste napravili po starom, obiteljskom receptu i oko stola čujete samo brojne komplimente i uzvike odobravanja, no odjednom čujete komentar: "Ovo je dobro, ali ja kada ovo pripremam, radim to s pravim sastojcima." Ako vam to zvuči poznato, posvjedočili ste fenomenu koji Amerikanci nazivaju ICE, ili u prijevodu, zlobnu usporedbu jela, piše Yahoo.

6 mitova o kuhanju tjestenine: Kuhate li je i vi pogrešno?

To je vjerojatno najgora pasivno-agresivna navika koju možete vidjeti na večerama, a događa se kada netko neizravno komentira kako je jelo koje upravo jedu lošije od “superiorne”, druge verzije, najčešće baš njihove. Može se dogoditi u bilo kojem kontekstu, u restoranima ili bistroima, ali najuvredljivije je kada u kućnoj atmosferi, ravno pred osobom koja se potrudila skuhati večeru, netko izjavi: “Ja to kuham bolje.” Ako mislite da je ovo samo još jedna u nizu internetskih izmišljotina, u krivu ste: ovo ružno ponašanje zabilježeno je prije nekoliko stotina godina.

U svojoj tada revolucionarnoj studiji bogatstva i konzumerizma 1899., Thorstein Veblen je pisao kako je ovakva usporedba ključna metoda kojom su se pripadnici visoke klase željeli istaknuti u odnosu na one nižeg socioekonomskog statusa. Konkretno je pisao da je ovaj proces “procjena koliko netko vrijedi”, a često se odigrava tako da pojedinci skupljaju i potom javno pokazuju superiorne elemente.

Nick Leighton, novinar, stručnjak za bonton i autor podcasta “Jesu li vas odgojili vukovi?” naglašava da se očito radi o lošem ponašanju.

"Općenito, bonton se svodi na to da pazite na tuđe osjećaje. Ako provjerite definiciju riječi ‘zlobno’, vidjet ćete da to nije koncept koji ide ruku pod ruku s pristojnošću", objasnio je, te ponudio savjete za one koji se nađu u takvoj situaciji: “Ako je domaćin pripremio večeru i dobije ovakav komentar, može reagirati na razne načine, ovisi koliko ste bliski s osobom u pitanju. Možete pristojno, ali direktno raspraviti o komentaru, možete ga potpuno ignorirati. Osobno bih ponudio slabašan osmijeh i promijenio temu, a nakon toga dobro promislio koga ću pozvati u goste sljedeći put.”

I dok sigurno ima smisla da neprijatelje držite na oku, možda ne zaslužuju baš svi mjesto za vašim stolom dok pokušavate uživati u večeri.

Stručnjaci za sigurnost hrane kažu da su ovo najčešće pogreške koje ljudi rade u kuhinji: