Nemate želju za seksom? Žene, ovo može biti razlog

Najčešće opravdanje za izbjegavanje seksa ženama je "glavobolja".

Ipak, stručnjaci su posljednjih godina dokazali kroz razna istraživanja kako seks zapravo pomaže kod uklanjanja glavobolje pa bi žene trebale naći drugi izgovor.

Šalu na stranu, postoje opravdani razlozi zašto žene osjećaju gubitak seksualne želje u bilo kojoj životnoj dobi.

Životne promjene poput poroda i menopauze također mogu igrati veliku ulogu. Istraživanja u Velikoj Britaniji i SAD-u koje su uključile na tisuće žena svih dobi ukazuju da je od 30 do 50 posto žena pogođeno duljim razdobljima s vrlo malo ili bez seksualne želje. Druga istraživanja pokazala su da više od trećine žena ni ne očekuje da doživi orgazam, a neke izbjegavaju seks jer im je previše bolan. Razlozi mogu biti biološke ili psihičke pa čak i socijalne prirode, no jedno je sigurno - gubitak seksualne želje za ženu kao i za njenog partnera može biti - razarajuća.

Stručnjaci objašnjavaju da je za pad seksualne želje kod žena kriv pad testosterona.

Zdrava mlada žena ima deset puta više testosterona nego estrogena u svom tijelu, i on regulira raspoloženje, energiju i seksualnu želju. Proizvodnju ovog, inače "muškog" hormona stimilira redovit seks, a jednom kada žena izgzbi interes za seks, teško izlazi iz začaranog kruga.

Ne pomaže i stres kojemu su žene danas izložene gotovo na dnevnoj bazi, pojašnjava ginekolog Martin Godfrey iz Central London Healthcarea.

"Stres je ubojica proizvodnje testosterona. Ako ste pod stresom, vaše tijelo proizvodi hormon kortizol, što pak dovodi do proizvodnje drugog hormona prolaktina ili "celibat" hormona. To je isti hormon koji proizvode dojilje kako bi se smanjio rizik da se sljedeća trudnoća dogodi prebrzo. Stoga znatno smanjuje libido. To je začarani krug - kaže ginekologinja Sarah Brewer.

Osim toga, istraživanja su dokazala da oko 150 najčešće propisivanih lijekova također imaju negativan utjecaj na seksulanu želju, poput kontracepcijskih pilula, antidepresiva, lijekova protiv bolova i lijekova za smanjenje krvnog tlaka.

U studiji u kojoj je sudjelovalo 8000 žena koje su ušle u menopauzu, dvije od pet Britanki izjasnilo se da su im te promjene uništile seksualni život. Kao razlog navodi neugodu za vrijeme seksa, a znanstvenici objašnjavaju da se radi o isušivanju tkiva.

