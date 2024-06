'Ovu riječ nikada nemojte izgovarati na kruzeru', tvrdi putnik kojem je slučajno izletjela

Prema riječima jednog putnika s kruzera, postoji jedna riječ koju nikada ne smijete izgovoriti dok ste na moru. Krstarenje može biti jedan od najluksuznijih načina putovanja, naravno, pod uvjetom da se lako ne razbolite od mora. Kao i u svakom ljetovalištu, postoje pravila kojih se gosti moraju pridržavati, no jedan se čovjek šokirao kada je čuo do koje mjere sežu pravila na krstarenju, piše LADBible.

Marc Sebastian je na devetomjesečnom krstarenju Royal Caribbeana, gdje plovi rutom Južna Amerika-Antarktika. On je dokumentirao svoje putovanje na svojoj TikToku, a pokazalo se da pravila sežu i dalje od gašenja svjetla do 22 sata i stišavanja buke.

Korisnici su bili iznenađeni svime što im je otkrio - kao na primjer da je cijena korištenja glačala 8 eura. Ali, jedno od najvažnijih pravila od svih je ono koje je Marc nažalost naučio na teži način. Naime, jedna stvar o kojoj nikada ne biste trebali razgovarati dok ste na krstarenju je Titanic.

Sada, iako nije potreban znanstvenik da otkrije zašto bi to moglo biti, to je čudno nepisano pravilo. Marc je u snimci rekao: ‘Tko je to znao? Ja nisam. Rekao sam cijeloj prostoriji ljudi koji su ručali da je naš brod samo 30 stopa duži od Titanica’. I, samo spominjanje broda očito je natjeralo ljude da ostanu u nevjerici.

‘Kad sam to rekao, posuđe je počelo padati, a svi su konobari od jednom zašutjeli i gledali me’, dodao je. Marc nije znao što se događa, sve dok mu njegov prijatelj nije šapnuo na uho. Ipak, kaže da nije mogao znati da je zabranjeno pričati o Titanicu, ali da razumije zašto to stvara nelagodu kod drugih.

A, ako ste mislili da neobičnosti broda ne mogu sezati dalje, prevarili ste se. Marc je u videu otkrio je da brodovi obično imaju svoje 'kume' - konkretno onaj na kojem je bio kuma je bila Whoopi Goldberg. Bila je čak i uokvirena slika glumice. Prema Cruise Criticu, kaže se da kuma broda 'donosi sreću i zaštitu brodu'.

