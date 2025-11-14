Ne zapošljava one koji ne prođu test: Šef objasnio svoju metodu biranja najboljih kandidata

Razgovor za posao jedan je od ključnih koraka u procesu zapošljavanja jer omogućuje poslodavcu da procijeni sposobnosti, iskustvo i osobnost kandidata, a kandidatu pruža priliku da bolje upozna tvrtku i odluči je li okruženje pravo za njega. Prije nego što odu na razgovor za posao, većina kandidata provodi sate istražujući tvrtku i pripremajući odgovore na često postavljana pitanja. No, bez obzira koliko se pripremili, moguće je da će vas ispitivač pokušati iznenaditi pitanjem koje bi vas moglo zbuniti. Upravo to jedan šef tvrdi da radi kada intervjuira kandidate za poziciju u svojoj tvrtki.

Objasnio je da to pomaže u eliminiranju onih koji nisu prikladni za tu ulogu. Odgovarajući na temu na Redditu pod naslovom: "Menadžeri, imate li posebne 'testove' za kandidate kojima ih podvrgavate bez njihovog znanja?", objasnio je da bi "pojačao svoja pitanja" tijekom razgovora da bi vidio reakciju kandidata, piše Mirror. "Prije sam radio razgovore za posao koji je, u osnovi, uključivao hakiranje interneta. U nekom trenutku tijekom razgovora postavljao bih im sve složenija pitanja dok ne bi došli do nečega što nisu znali. Tada bih im to objasnio. Ako bi mislili da je nova stvar stvarno super, to je bio veliki plus. To je pokazalo da su stvarno zainteresirani za sam posao, a ne samo za plaću", napisao je.

Komentirajući njegovu priču, jedan je korisnik podijelio da je gotovo dobio posao za ulogu za koju nije bio dovoljno kvalificiran jednostavno zbog svoje želje za učenjem. "Bio sam potpuno otvoren o svojim kvalifikacijama, odmah sam rekao kada nešto nisam znao, ali sam onda pokušao to objasniti na svoj način ili sam pitao. Bilo je zaista zanimljivo i kasnije sam došao do saznanja da bi me zapravo zaposlili, smatrajući da bih se mogao brzo uhodati, da ih ljudski resursi nisu spriječili zbog mog životopisa", objasnio je.

"Tako ja radim sve tehničke intervjue. Postavljam općenita pitanja, pronalazim nešto što ne znaju, objašnjavam to, a zatim ih 'tjeram' da to primijene na drugo pitanje. Nikada ne možete očekivati ​​da netko zna sve, ali sposobnost brzog učenja puno je bolja od znanja svega", napisao je drugi korisnik. "Jako mi se sviđa taj stil intervjuiranja. Primijenit ću to na buduće intervjue", dodao je treći.

"Imam sreću što radim u tvrtki koja 'radi stvari kako treba'. Naša jedina osoba iz ljudskih resursa obavlja početni telefonski razgovor da bi provjerila da kandidati nisu nepouzdani psihopati, i to je sve. Svaka osoba koja kasnije razgovara s kandidatom radi aktivno u odjelu za koji se kandidat prijavljuje", zaključio je četvrti.