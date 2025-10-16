Mozgalica s razgovora za posao izazvala raspravu na društvenim mrežama: 'Nema rješenja'

Ponekad razgovori za posao uključuju pitanja koja na prvi pogled nemaju nikakve veze s poslom za koji se prijavljujete. Takva pitanja mogu biti zagonetna, neobična ili čak čudna, a cilj im je često testirati vašu sposobnost razmišljanja, kreativnost, rješavanje problema ili način reagiranja u neočekivanim situacijama. I dok kandidati ponekad ostanu zbunjeni, ovakve "iznenadne" situacije postale su česta tema na društvenim mrežama i forumima. Jedan je muškarac bio iznenađen kada su ga zamolili da riješi zagonetku kao dio razgovora za posao te je priznao da još uvijek nije siguran je li točno odgovorio.

Zagonetka glasi: "Koje slovo nedostaje?" i prikazuje mrežu od 3 × 3 s raznim slovima, uz četiri ponuđena odgovora za prazno mjesto. Ispitaniku se zatim nude četiri mogućnosti: I, S, Y i P i traži se da odabere ispravnu da bi zamijenio upitnik, piše Mirror. "To je posao početne razine u poslovnom dijelu multinacionalne korporacije!! Bio je to prilično dug test", objasnio je muškarac u objavi na Redditu. Mnogi su svoja rješenja napisali u komentarima. "Ako vam se na razgovoru za posao postavi ovakvo apstraktno pitanje, vjerojatno ne traže 'točan' odgovor, već način na koji pristupate problemu. Pitanje na razgovoru za posao koje sam čuo prije nekoliko godina bilo je: 'Procijenite koliko perača prozora ima u New Yorku'. Slično tome, ne traže toliko odgovor koliko gledaju način na koji pristupate problemu", objasnio je jedan korisnik.

"Za kakav se posao prijavljujete koji vam daje ovakav test?", upitao je drugi. "Ne znam bih li se nadao da ću dobiti posao koji koristi zagonetke kao pitanja na razgovoru. Po mom mišljenju, mjesta koja to rade imaju užasne prakse zapošljavanja i užasne kulture tvrtke. Uz to rečeno, novac je novac", primijetio je treći.

Ispostavilo se da je nekoliko odgovora moglo biti točno, ovisno o perspektivi. Jedan je korisnik podijelio svoje mišljenje o rješenju. "Odgovor je S jer, gledajući po redovima od tri, svaka grupa ima zajednički uzorak linija. U prvom stupcu izgleda kao dvije paralelne vertikalne linije, u drugom stupcu pojavljuje se jedna vertikalna linija, a u trećem stupcu čini se da bi mogla biti zakrivljenost poput slova C, što S ima", objasnio je.

Foto: Reddit

"Odabrao bih I jer prvi stupac ima tri suglasnika, drugi stupac ima dva, a s I bi treći stupac imao jedan", primijetio je drugi korisnik. "Ja bih rekao Y. To daje svakom retku 7 krajnjih točaka linija olovke, tj. 4 za H, 3 za E, 0 za O", napisao je treći. Zahvalivši svima na odgovorima, autor objave složio se da je S vjerojatno točan odgovor. "Ovo izgleda točno! Hvala jer ovo mi je zadalo mnogo glavobolje", zaključio je.