Ne treba u njih vjerovati: Ovo su pet najvećih laži o brakovima u kojima nema seksa!

Seks je u početku vrlo važan za većinu parova, no on zapravo ne održava vezu živom. Brojni psiholozi i psihoterapeuti tvrde da velik broj parova sreću pronalazi u brakovima bez seksa. Može li brak preživjeti bez intimnosti? Da. Pročitajte pet najvećih laži o brakovima u kojima nema seksa, piše City Magazine.

Osuđeni su na propast: Dugogodišnji brak pun strastvenog i redovitog seksa samo je mit. Naravno, ima parova koji uspiju godinama održati jednaki intenzitet kemije kao i na početku veze, ali oni su rijetkost. Obaveze i djeca najčešće unose potpuno drugačiju dinamiku u intimu supružnika. Za uspješan brak prije svega je potrebno puno međusobnog poštovanja i razumijevanja. Brak može preživjeti bez seksa, ali ne i bez ovih stavki.

Ako u braku nema seksa, to znači da je nestalo i privlačnosti: Stručnjaci kažu kako je nedostatak privlačnosti rijetko razlog nedostatka seksa u braku. Do toga puno češće dovode drugi faktori poput stresa, poslovnih obaveza i zdravstvenih problema. Partner vam i dalje može biti jednako privlačan, ali to nužno neće dati poticaj vašem libido.

Kada seks jednom prestane, nema povratka na staro: Veze i brakovi imaju mnogo faza. Često se dogodi da seks prestane iz potpuno opravdanih razloga poput dolaska djeteta, bolesti ili bilo kakvog oblika teškog stresa. Ako se par potrudi gledati na tu fazu svog braka s razumijevanjem iz svega mogu izaći još jači te ponovo uspostaviti intimnu povezanost kada za to dođe vrijeme.

Nema rješenja za ovaj problem: Slab libido nije rijetka pojava. Kada se nađete ovakvoj situaciji možete se naljutiti jedno na drugo ili jednostavno možete pokušati otvoreno razgovarati o tome zašto u vašem braku više nema seksa. Par si prvo mora postaviti jednostavno pitanje – što je uzrok smanjene želje za seksom? Mnogo je razloga zbog kojih seks može prestati, a dok ne nađete pravog “krivca” ne možete se uhvatiti u koštac sa situacijom.

U odnosu bez seksa gubi se ljubav i povezanost: Ovo je jedan od najvećih mitova o brakovima bez seksa. Itekako možete imati brak pun ljubavi i nježnosti bez intimnog odnosa. Možda više niste spontani i strastveni kao na početku veze, ne gubite glavu zbog svakog dodira, ali to ne znači da se više ne volite. Bliskost se razvija na razne načine, a ne samo putem seksualnog odnosa.

