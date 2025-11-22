Spavate li dovoljno? Manjak sna povećava rizik od tri kronična zdravstvena stanja

Dovoljna količina sna ključna je za naše fizičko i mentalno zdravlje. San ne samo da obnavlja energiju i jača imunološki sustav, već i poboljšava koncentraciju, pamćenje i raspoloženje. Premalo sna može dugoročno povećati rizik od raznih zdravstvenih problema, dok redovito kvalitetno spavanje pomaže tijelu i mozgu da funkcioniraju optimalno. Za one koji se bore da dovoljno spavaju, zabrinjavajuće novo istraživanje otkriva da manje od sedam sati sna noću može udvostručiti rizik od dijabetesa, bolesti srca i povećanja tjelesne težine.

U nacionalnoj studiji na 1000 ljudi u dobi između 18 i 99 godina, stručnjaci za spavanje iz Land of Beds surađivali su s liječnicom opće prakse dr. Katrinom O'Donnell da bi ispitali kako nedovoljan san utječe na zdravlje, posao i financije ljudi. Nalazi su otkrili da se 45 posto ljudi redovito budi tijekom noći, a 47 posto je priznalo da se gotovo svaki dan bude iscrpljeno. Istraživanje je također otkrilo da 56 posto ljudi troši više novca na neesencijalne stvari i impulzivne kupnje nakon lošeg noćnog sna, dok 40 posto posebno žali zbog financijskih odluka donesenih kada su umorni. Prema dr. O'Donnell, spavanje manje od sedam sati noću može imati razorne učinke na tijelo, prenosi Daily Express.

"Loš san može oštetiti svaki sustav u tijelu što rezultira lošim zdravljem. Spavanje samo pet do šest sati noću udvostručuje rizik od dijagnoze predijabetesa i dijabetesa tipa 2 te povećava rizik od visokog krvnog tlaka. Ljudi s vrlo kratkim vremenom spavanja, četiri ili manje sati noću, dvostruko su skloniji visokom krvnom tlaku", upozorila je liječnica. Dodala je da, ako loš san postane kroničan problem, potencijalno bi mogao povećati rizik od razvoja demencije.

"Nedostatak sna povezan je s mnogim čimbenicima rizika za srčane bolesti, uključujući nezdrave razine kolesterola i više razine hormona stresa i tvari koje ukazuju na upalu. Osobe s lošim obrascima spavanja sklonije su razvoju depresije ako ona postane kroničan problem, a istraživanja sve više povezuju poremećaje spavanja s povećanim rizikom od demencije", objasnila je dr. O'Donnell.

Stručnjaci vjeruju da san pomaže u čišćenju mozga od amiloida, proteina za koji se smatra da oštećuje živčane stanice kod Alzheimerove bolesti. Dr. O'Donnell je savjetovala da svatko tko pati od kroničnih i trajnih problema sa spavanjem treba potražiti pomoć svog liječnika opće prakse. "Svatko tko pati od lošeg sna tri mjeseca ili dulje trebao bi potražiti liječnički savjet", zaključila je.