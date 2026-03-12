Naši Portali
Jedna je optimalna

Najbolje i najgore poze za spavanje: Stručnjakinja otkriva koji položaji pomažu kralježnici, a koji mogu uzrokovati bolove

12.03.2026.
u 22:33

Položaj u kojem spavamo može imati velik utjecaj na kvalitetu sna, naše svakodnevno funkcioniranje te zdravlje kralježnice, vrata i cijelog tijela. Iako mnogi misle da dobar madrac i jastuk čine znatnu razliku u kvaliteti sna, stručnjaci upozoravaju da je jednako važna i ispravnost položaja spavanja.

Prema riječima Lise Artis, zamjenice izvršnog direktora organizacije The Sleep Charity, određeni položaji tijekom spavanja mogu pomoći tijelu da se pravilno opusti i oporavi, dok drugi mogu stvarati dodatni pritisak na mišiće, zglobove i kralježnicu, prenosi metro.co.ukSpavanje na leđima: spavanje na leđima smatra se jednim od najboljih položaja za kralježnicu jer omogućuje tijelu da ostane u relativno neutralnom položaju. U tom slučaju težina se ravnomjerno raspoređuje, što može smanjiti napetost u vratu i donjem dijelu leđa. Artis naglašava da u ovaj položaj možete učiniti optimalnim tako da ispod koljena postavite mali jastuk. Na ovaj način podržavate prirodnu zakrivljenost kralježnice. Ovaj položaj spavanja ipak nije idealan za svakoga jer spavanje na leđima može pogoršati hrkanje ili probleme s disanjem kod osoba koje pate od apneje u snu.

Spavanje na boku: za razliku od spavanja na leđima, ovaj položaj odličan je izbor za osobe koje imaju problema s disanjem i hrkanjem. Spavanjem na boku pomoći će vam da kralježnicu održite u prirodnom položaju te smanjite pritisak na leđa. Stručnjakinja savjetuje da između koljena stavite jastuk kako bi kukovi i donji dio leđa ostali u pravilnom položaju tijekom noći.

Fetalni položaj: jedna od najčešćih varijacija spavanja na boku je fetalni položaj, u kojem su koljena povučena prema prsima. Iako pruža osjećaj sigurnosti i topline, ovaj pretjerano zgrčen položaj može stvoriti dodatni pritisak na zglobove i kralježnicu te vam otežati disanje.

Spavanje na trbuhu: spavanje u ovom položaju može rezultirati bolovima u vratu i ramenima, zbog čega stručnjaci upozoravaju da ga treba izbjeći. Osim toga, donji dio leđa je u neprirodnom položaju, što može povećati pritisak na kralježnicu.

Artis naglašava da je bez obzira na položaj najvažnije da su glava, vrat i kralježnica postavljeni u međusobno izjednačen položaj. Kada je tijelo u prirodnoj liniji, mišići se lakše opuštaju, a san je kvalitetniji. Dodaje i da odgovarajući jastuk i madrac mogu imati veliku ulogu u održavanju pravilnog položaja tijekom spavanja, što dugoročno može smanjiti bolove i poboljšati odmor.

