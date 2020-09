Ne može doživjeti vrhunac s partnerom, a psihoterapeutkinja kaže: 'Vaginalni orgazam je mit...'

Jedna 23-godišnjakinja u vezi je već tri godine sa svojim 25-godišnjim partnerom. Kako ga opisuje u pismu savjetnici Deidre, on je strpljiv, ljubazan, dobar i zadovoljava sve potrebe - osim jedne. Iako ga jako voli i odlično se slažu, ona nikako ne može doživjeti vrhunac za vrijeme seksa.



"On se zna truditi i po pola sata da me zadovolji, ali neuspješno. Ako sama sebe dodirujem pred njim, opet ništa. Uspijem doživjeti orgazam samo ako sam potpuno sama. On je odličan u krevetu, ali ja sam već frustrirana."

Pitali smo kumice na placu za ljubavne savjete, poslušajte odgovore u videu ispod:

"Vaginalni orgazam je mit. Žensko tijelo napravljeno je tako da mu je potrebna stimulacija klitorisa. Uspiješ doživjeti orgazam kada nisi s njim zato jer ne brineš o njegovim osjećajima u tom trenutku, tako da je taj problem psihološke prirode. Fokusirajte se na dodire, poljupce... Probaj se opustiti oko toga i sve će ići lakše", savjetuje Deidre.

